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Emekli Maaşı Yetmiyor: Yaşlılar Geçinmek İçin Yeniden Çalışıyor

Emekli Maaşı Yetmiyor: Yaşlılar Geçinmek İçin Yeniden Çalışıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 17:18
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Türkiye’de emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. En düşük emekli aylığının 2026 Temmuz itibarıyla 23.552 liraya yükselmesi beklenirken, yaşlı yoksulluğu tartışması yeniden gündeme geldi. Artan kira, gıda ve fatura giderleri karşısında birçok emekli, geçinebilmek için yeniden çalışmak ya da temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor.

+90 YouTube kanalına konuşan emekliler, yaşadıkları zorlukları anlattı...

Kaynak: +90

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Türkiye’de emeklilere yapılacak zam oranları belli oldu.

Türkiye’de emeklilere yapılacak zam oranları belli oldu.

Torba Yasa’ya eklenen düzenlemeyle 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının, 2026 Temmuz ayı itibarıyla 23.552 liraya çıkarılması bekleniyor.

Ancak bu artış, kira, gıda, fatura ve sağlık giderleriyle boğuşan emekliler için yeterli bulunmuyor. Bir dönem düzenli geliriyle ev geçindirebilen, çocuklarına bakabilen ve sosyal hayatını sürdürebilen emekliler, bugün en temel ihtiyaçlarını bile hesaplayarak karşılamaya çalışıyor.

Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus 2024’te 9 milyonun üzerine çıkarken, bu grubun önemli bir kısmı yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2030 yılında ise her 7 kişiden birinin yaşlı olacağı belirtiliyor. Bu tablo, yaşlı yoksulluğunun yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların da en önemli sosyal sorunlarından biri olacağını gösteriyor.

Emekliler kira, fatura ve gıda arasında sıkıştı...

Emekliler kira, fatura ve gıda arasında sıkıştı...

Yaşlı yoksulluğunun en ağır hissedildiği alanların başında barınma geliyor. Kirada yaşayan emekliler, maaşlarının büyük bölümünü yalnızca ev giderlerine ayırmak zorunda kalıyor.

77 yaşındaki Sevgi İnceçay, eşinden kalan 17.800 liralık emekli maaşının 10 bin lirasını kiraya verdiğini anlatıyor. Ev sahibinin kirayı 15 bin liraya çıkarmak istediğini söyleyen İnceçay, daha yüksek bir kirayı ödeyemeyeceği için eski ve bakımsız bir evde yaşamaya razı olduğunu dile getiriyor.

Evde doğalgaz olmadığını, elektrik sobasını da yüksek faturalar nedeniyle kısıtlı kullanabildiğini söyleyen İnceçay’ın anlattıkları, barınma krizinin emekliler üzerindeki etkisini açıkça ortaya koyuyor. Eski evler, nemli mutfaklar, tamir edilmeyen eşyalar ve artan faturalar, birçok yaşlı için günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda.

Gıda tarafında da tablo çok farklı değil. Pazara daha az çıkmak, meyve ve sebzeyi tane ile almak, et ve peynir gibi temel ürünlerden vazgeçmek artık birçok emeklinin alıştığı bir gerçeklik. İnceçay, 'Beslenemiyoruz, sadece karın doyuruyoruz' sözleriyle yaşadığı durumu anlatırken, maaşa gelen zammın bir kilo et ya da kıyma parasına denk geldiğini söylüyor.

Emekli maaşı yetmediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalıyorlar.

Emekli maaşı yetmediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalıyorlar.

+90 kanalının YouTube videosuna konuşan emekli Mustafa Yakın, geçinebilmek için ileri yaşına rağmen çatı işlerine gidiyor. Riskli işlerde daha önce düşüp kaburgalarını kırmasına ve parmağından sakatlanmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Zaman zaman küçük bir tezgahta yaptığı avizeleri satarak ek gelir sağlamaya çalışıyor.

Bu tablo, emeklilerin yalnızca gelir kaybıyla değil, ileri yaşta güvencesiz ve ağır işlerde çalışma zorunluluğuyla da karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Yaşlıların çalışması tek başına sorun değil; asıl sorun, çalışmanın bir tercih değil mecburiyet haline gelmesi.

Yaşlı yoksulluğu sosyal hayattan da koparıyor.

Yaşlı yoksulluğu sosyal hayattan da koparıyor.

Dışarı çıkmak, bir kafede oturmak, tiyatroya ya da sinemaya gitmek, toruna harçlık vermek bile birçok emekli için lüks haline gelmiş durumda. İnceçay, kapıdan dışarı çıkmanın bile para harcamak anlamına geldiğini söylerken, zamanının büyük kısmını evde geçirdiğini anlatıyor.

Mustafa Yakın ise uzun süredir tatile gitmediğini, denize bile girmediğini söylüyor. Bir dönem çalışırken ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabildiğini anlatan Yakın, bugün temel gıda ürünlerini bile almakta zorlandığını belirtiyor.

'Tiyatroya gidemiyoruz, sinemaya gidemiyoruz. Yurt dışındaki bir emekli benim ülkeme gezmeye geliyor da ben neden ülkemde bir lokantaya gidip dışarıda yemek yiyemiyorum?' sözleri, Türkiye’de emekli olmanın geldiği noktayı özetledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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