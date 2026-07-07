Emekli Maaşı Yetmiyor: Yaşlılar Geçinmek İçin Yeniden Çalışıyor
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Türkiye’de emekli maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. En düşük emekli aylığının 2026 Temmuz itibarıyla 23.552 liraya yükselmesi beklenirken, yaşlı yoksulluğu tartışması yeniden gündeme geldi. Artan kira, gıda ve fatura giderleri karşısında birçok emekli, geçinebilmek için yeniden çalışmak ya da temel ihtiyaçlarından kısmak zorunda kalıyor.
+90 YouTube kanalına konuşan emekliler, yaşadıkları zorlukları anlattı...
Kaynak: +90
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Türkiye’de emeklilere yapılacak zam oranları belli oldu.
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Emekliler kira, fatura ve gıda arasında sıkıştı...
Emekli maaşı yetmediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalıyorlar.
Yaşlı yoksulluğu sosyal hayattan da koparıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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