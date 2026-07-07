Emekli Maaşı Yetmiyor: Yaşlılar Geçinmek İçin Yeniden Çalışıyor

Torba Yasa’ya eklenen düzenlemeyle 20.000 lira olan en düşük emekli aylığının, 2026 Temmuz ayı itibarıyla 23.552 liraya çıkarılması bekleniyor.

Ancak bu artış, kira, gıda, fatura ve sağlık giderleriyle boğuşan emekliler için yeterli bulunmuyor. Bir dönem düzenli geliriyle ev geçindirebilen, çocuklarına bakabilen ve sosyal hayatını sürdürebilen emekliler, bugün en temel ihtiyaçlarını bile hesaplayarak karşılamaya çalışıyor.

Türkiye’de 65 yaş üstü nüfus 2024’te 9 milyonun üzerine çıkarken, bu grubun önemli bir kısmı yoksulluk ve sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya. 2030 yılında ise her 7 kişiden birinin yaşlı olacağı belirtiliyor. Bu tablo, yaşlı yoksulluğunun yalnızca bugünün değil, önümüzdeki yılların da en önemli sosyal sorunlarından biri olacağını gösteriyor.