Deniz Göktaş ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasındaki Mentionlaşma Yeniden Gündem Oldu
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YouTube'da yayınladığı stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş'ın 2020 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile olan mentionlaşması sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Rasim Ozan'ın övgülerinden rahatsız olan Deniz Göktaş'ın 'Seni hiç sevmiyorum' cevabı sosyal medyada o dönem sıkça paylaşılmıştı.
İkilinin yazışması bir sosyal medya kullanıcısının hatırlatmasıyla yeniden gündem oldu.
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Deniz Göktaş sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.
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2020 yılında yapılan o yazışma bugün bile okuyanları bir kez daha güldürdü:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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