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Deniz Göktaş ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasındaki Mentionlaşma Yeniden Gündem Oldu

Deniz Göktaş ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasındaki Mentionlaşma Yeniden Gündem Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 22:53
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YouTube'da yayınladığı stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş'ın 2020 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile olan mentionlaşması sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Rasim Ozan'ın övgülerinden rahatsız olan Deniz Göktaş'ın 'Seni hiç sevmiyorum' cevabı sosyal medyada o dönem sıkça paylaşılmıştı. 

İkilinin yazışması bir sosyal medya kullanıcısının hatırlatmasıyla yeniden gündem oldu.

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Deniz Göktaş sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Deniz Göktaş sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Yayınladığı Ölü Deniz gösterisiyle milyonlarca kişiye ulaşan Deniz Göktaş, gösterisindeki sözleri sebebiyle tutuklanmıştı. 

Sosyal medyada halen tutuklanmasına tepkilerin sürdüğü Deniz Göktaş'la ilgili paylaşımların ardı arkası kesilmiyor. Bu kez yapılan paylaşım ise yıllar önceden.

2020 yılında yapılan o yazışma bugün bile okuyanları bir kez daha güldürdü:

2020 yılında yapılan o yazışma bugün bile okuyanları bir kez daha güldürdü:
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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