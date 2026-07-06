Deniz Göktaş ve Rasim Ozan Kütahyalı Arasındaki Mentionlaşma Yeniden Gündem Oldu

YouTube'da yayınladığı stand-up gösterisindeki sözleri nedeniyle tutuklanan Deniz Göktaş'ın 2020 yılında Rasim Ozan Kütahyalı ile olan mentionlaşması sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Rasim Ozan'ın övgülerinden rahatsız olan Deniz Göktaş'ın 'Seni hiç sevmiyorum' cevabı sosyal medyada o dönem sıkça paylaşılmıştı.

İkilinin yazışması bir sosyal medya kullanıcısının hatırlatmasıyla yeniden gündem oldu.