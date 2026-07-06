Fransa-Paraguay Maçının Ardından Paraguaylı Senatörden Mbappe'ye Skandal Sözler

Paraguay Liberal Radikal Partisi üyesi olan Amarilla, Mbappé'nin geçmişi, eğitimi ve kimliğiyle alay eden açıkça ırkçı ifadeler içeren bir mesaj paylaştı.

Amarilla, 'Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine hindistan cevizi emerek büyümüş ve duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi' diye yazdı.

Paraguay kalecisi Gill'e Mbappe'nin elini uzatmaması üzerine 'Ona orta parmak göstermeliydin, Orlando Gill. Ben senatoda bunu yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor' diye devam etti.