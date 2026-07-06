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Fransa-Paraguay Maçının Ardından Paraguaylı Senatörden Mbappe'ye Skandal Sözler

etiket Fransa-Paraguay Maçının Ardından Paraguaylı Senatörden Mbappe'ye Skandal Sözler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 22:19
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla'nın, Paraguay'ın elenmesinin ardından Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé'yi hedef alan saldırgan ifadeleri nedeniyle yeni bir ırkçılık tartışması başlattı. Amarilla'nın sözleri tüm dünyada tepkilere neden olurken, söylediği sözler sebebiyle Fransa Futbol Federasyonu da açıklama yayınladı.

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"Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler"

"Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler"

Paraguay Liberal Radikal Partisi üyesi olan Amarilla, Mbappé'nin geçmişi, eğitimi ve kimliğiyle alay eden açıkça ırkçı ifadeler içeren bir mesaj paylaştı. 

Amarilla, 'Bu kaba herif yazı yazmayı bile öğrenmemiş. Anne sütü yerine hindistan cevizi emerek büyümüş ve duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzelerdi' diye yazdı.

Paraguay kalecisi Gill'e Mbappe'nin elini uzatmaması üzerine 'Ona orta parmak göstermeliydin, Orlando Gill. Ben senatoda bunu yapıyorum ve hiçbir şey olmuyor' diye devam etti.

Hızını alamadı hakaretlere devam etti.

Hızını alamadı hakaretlere devam etti.

Başka bir gönderide ise, 'Kolonyal bir Kamerunlu, Fransızmış gibi davranıyor, kindar, sonradan görme, kibirli ve çirkin. Bütün takımı gibi maç boyunca gergindi ve ödü kopuyordu' diye yazdı. 

Paraguaylı ftubolculara Mbappe'yi tokatlamadıkları için kızdı:

'Penaltı ile şanslı bir gol bulana kadar tek bir gol bile atamadılar. Birçoğumuzun takımı suçladığı tek şey, maçın sonunda ona tam bir tokat atmamış olmaları. Ben futbol hayranı bile değilim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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