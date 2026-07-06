Fransa-Paraguay Maçının Ardından Paraguaylı Senatörden Mbappe'ye Skandal Sözler
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda, Paraguaylı senatör Celeste Amarilla'nın, Paraguay'ın elenmesinin ardından Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappé'yi hedef alan saldırgan ifadeleri nedeniyle yeni bir ırkçılık tartışması başlattı. Amarilla'nın sözleri tüm dünyada tepkilere neden olurken, söylediği sözler sebebiyle Fransa Futbol Federasyonu da açıklama yayınladı.
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"Duyduğu en eğitimli varlıklar şempanzeler"
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Hızını alamadı hakaretlere devam etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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