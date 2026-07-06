Norveç'in Tüm Branşlarda Madalyalara Başlaması ve Dünya Kupası Başarısı Gözleri Spor Sistemine Çevirdi
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Norveç, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı yenerek yetiştirdiği jenerasyonun meyvelerini yemeye başladı. Ama Norveç sadece futbolda değil birçok branşta yetiştirdiği sporcularla podyumlara çıkmaya başladı. Yakın gelecekte de bazı branşlarda madalyalara ambargo koyması beklenen Norveç'in bu başarıda geliştirdikleri projenin payı büyük. 'Çocukların Spor Hakları' başlığıyla geliştirilen projede ilginç noktalar var.
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Norveç başarıya adım adım gitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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