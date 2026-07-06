Norveç'in Tüm Branşlarda Madalyalara Başlaması ve Dünya Kupası Başarısı Gözleri Spor Sistemine Çevirdi

5.6 milyon nüfuslu küçük bir Kuzey ülkesi düşünün. Kış Olimpiyatları'nda tarihin en çok madalya kazanan ülkesi. Erkekler futbolunda Premier Lig'in en golcü ismini, tenis, golf ve satrançta dünya çapında yıldızları aynı anda çıkarabilen bir sistem. Dünya Kupası'nda da doğal favorilerden Brezilya'yı saf dışı bıraktılar.

Sırrı ise beklenmedik bir yerde saklı: 13 yaşına kadar hiçbir çocuk sporunda skor tutulmuyor.

Ve bu sistemin adı da var: Çocukların Spor Hakları (Idrettens barnerettigheter). 1987'de yayınlanan, 2007'de güncellenen bu belge, ülkedeki tüm spor kulüplerinin, antrenörlerin ve ebeveynlerin uyması gereken bir çerçeve sunuyor.