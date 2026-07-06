Dünya Kupası'nda Kart İptal Ettiren Trump, Kırmızı Kartın Ne Anlama Geldiğini Bilmiyormuş
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ABD Başkanı Donald Trump, Balogun'a gösterilen kırmızı kartın tartışmalı olduğunu savunarak, kararın yeniden değerlendirilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü açıkladı. Kararı veren hakemin tarafsızlığına ilişkin şüphelerini dile getiren Trump, basın mensuplarına da hakemin geçmişini araştırmaları çağrısında bulundu.
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Trump'a göre pozisyon faul bile değil.
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Trump, kırmızı kartın ne anlama geldiğini bilmiyormuş.
"Hakemin geçmişi şüpheli"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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