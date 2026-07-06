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Dünya Kupası'nda Kart İptal Ettiren Trump, Kırmızı Kartın Ne Anlama Geldiğini Bilmiyormuş

etiket Dünya Kupası'nda Kart İptal Ettiren Trump, Kırmızı Kartın Ne Anlama Geldiğini Bilmiyormuş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 19:50
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ABD Başkanı Donald Trump, Balogun'a gösterilen kırmızı kartın tartışmalı olduğunu savunarak, kararın yeniden değerlendirilmesi için FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü açıkladı. Kararı veren hakemin tarafsızlığına ilişkin şüphelerini dile getiren Trump, basın mensuplarına da hakemin geçmişini araştırmaları çağrısında bulundu.

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Trump'a göre pozisyon faul bile değil.

Trump'a göre pozisyon faul bile değil.

FIFA, pazar günü yaptığı açıklamada, Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının kaldırıldığını ve ABD'li futbolcunun pazartesi gecesi Belçika ile oynanacak Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında forma giyebileceğini duyurdu.

Karar, turnuva genelinde geniş yankı uyandırırken, Dünya Kupası'nın tarafsızlığı ve karar alma süreçlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına çıkan ABD Başkanı Donald Trump ise FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yaptığı görüşmeye ilişkin ilk kapsamlı değerlendirmesini paylaştı.

'Tek yaptığım bir inceleme istemekti. 'Bunu yapmak zorundasınız' demedim' diyen Trump, tartışmalı pozisyonda 'faul olduğunu düşünmediğini' söyledi.

Pozisyonu 'tam hızda koşan iki adamın tesadüfen birbirine çarpması' şeklinde değerlendiren Trump, FIFA Başkanı'na karar konusunda herhangi bir talimat vermediğinin altını çizdi.

Trump, kırmızı kartın ne anlama geldiğini bilmiyormuş.

Trump, kırmızı kartın ne anlama geldiğini bilmiyormuş.

Trump, FIFA Başkanı'na karar dayatmadığını vurgulayarak, 'Ona ne yapacağını söylemedim, söyleyemem de' dedi ve bağımsız komitenin verdiği kararın doğru olduğunu savundu:

'Infantino ile Balogun'un kırmızı kart pozisyonu hakkında konuştum. Ben sporu seven biriyim ve spordan gerçekten iyi anlarım. O bir faul değildi. Kural ihlali bile değildi. Sadece son sürat koşan ve kazara çarpışan iki adamdı. O hızla giderken ayağınızı alıp bilinçli bir şekilde başka birinin ayağının üzerine koyamazsınız. Balogun bizim en iyi oyuncumuz. Kimsenin inanamayacağı bir kararla kırmızı kart gördü. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Sonra bunun bir sonraki maçta oynayamayacağı anlamına geldiğini duymaya başladım. Bu çok haksızca. Birini henüz oynanmamış bir maç için nasıl cezalandırırsınız? Bu çok adaletsiz, bunu yapamazsınız. Bu yüzden evet, FIFA'dan incelenmesini istedim.'

"Hakemin geçmişi şüpheli"

"Hakemin geçmişi şüpheli"

Öte yandan ABD Başkanı, tartışmalı kararı veren maçın hakemine de sert eleştiriler yöneltti.

Hakemin tarafsızlığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getiren Trump, hakemi 'biraz şüpheli' olarak nitelendirirken, basın mensuplarına da hakemin geçmişini araştırmaları çağrısında bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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