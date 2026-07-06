Dünya Kupası'nda Kart İptal Ettiren Trump, Kırmızı Kartın Ne Anlama Geldiğini Bilmiyormuş

Trump, FIFA Başkanı'na karar dayatmadığını vurgulayarak, 'Ona ne yapacağını söylemedim, söyleyemem de' dedi ve bağımsız komitenin verdiği kararın doğru olduğunu savundu:

'Infantino ile Balogun'un kırmızı kart pozisyonu hakkında konuştum. Ben sporu seven biriyim ve spordan gerçekten iyi anlarım. O bir faul değildi. Kural ihlali bile değildi. Sadece son sürat koşan ve kazara çarpışan iki adamdı. O hızla giderken ayağınızı alıp bilinçli bir şekilde başka birinin ayağının üzerine koyamazsınız. Balogun bizim en iyi oyuncumuz. Kimsenin inanamayacağı bir kararla kırmızı kart gördü. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Sonra bunun bir sonraki maçta oynayamayacağı anlamına geldiğini duymaya başladım. Bu çok haksızca. Birini henüz oynanmamış bir maç için nasıl cezalandırırsınız? Bu çok adaletsiz, bunu yapamazsınız. Bu yüzden evet, FIFA'dan incelenmesini istedim.'