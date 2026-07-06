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Cüneyt Özdemir, Deniz Göktaş'ın da Tutulduğu Kuyu Tipi Cezaevlerine Tepki Gösterdi

Cüneyt Özdemir, Deniz Göktaş'ın da Tutulduğu Kuyu Tipi Cezaevlerine Tepki Gösterdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.07.2026 - 21:31
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Geçtiğimiz hafta tutuklanan Deniz Göktaş'ın Çorlu'daki Y tipi hapishaneye sevk edildiği öğrenildi. Kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak da bilinen bu hapishanelere uzun süredir tepki var. Yüksek güvenlikli hapishaneler olarak belirlenen bu cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler bir süredir daha insancıl koşullarda kalabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yine cezaevlerinde bu konuya açlık greviyle dikkat çekmeye çalışan mahpusların olduğu da biliniyor. Kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'kuyu tipi' cezaevine gönderilmiş ve orada yaşadıklarını kamuoyuna paylaşmıştı.

Geniş bir kamuoyunun o dönem haberdar olduğu kuyu tipi cezaevleri için tepkiler daha da artmıştı.

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Mehmet Pehlivan, hapishanede yaşadıklarını dışarıya yazdığı bir mektupla paylaşmıştı.

Mehmet Pehlivan, hapishanede yaşadıklarını dışarıya yazdığı bir mektupla paylaşmıştı.

Pehlivan, tutukluluğunun 103. gününde 30 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

'Kuyu tipi uygulama, ceza infaz kurumunda bulunanların hücrelerinde adeta bir kuyuya kapatılmışçasına, diğer insanlarla temas kurmaksızın, pencerelerin çelik tel ile kapatıldığı, tutuklu/hükümlülerin günde 23 saate varan sürelerle yalnız bırakıldığı; ağır izolasyon koşullarını tanımlamaktadır. Bu koşullar tereddüde yer bırakmayacak şekilde, işkence ve insanlık dışı muamele kapsamına girmektedir.'

Deniz Göktaş da "kuyu tipi" cezaevine gönderildi.

Deniz Göktaş da "kuyu tipi" cezaevine gönderildi.

Yayınladığı stand-up gösterisi sonucunda hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan Deniz Göktaş da Çorlu Karatepe Y Tipi cezaevine sevk edilmişti. 

Deniz Göktaş'la bir kez daha gündeme gelen 'kuyu tipi' cezaevlerine bir tepki de Cüneyt Özdemir'den geldi. 

Özdemir, “Çorlu Kuyu Tipi Cezaevi’nin mimarını araştırdım, bulamadım. Umarım Allah bir gün onu da oraya düşürür de bu insanlara neler yaşattığını bizzat tecrübe eder.” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir, "kuyu tipi" olarak adlandırılan hapishaneye dair detaylar paylaştı:

Y tipi, bilinen adıyla "kuyu tipi" cezaevleri ne anlama geliyor?

Y tipi, bilinen adıyla "kuyu tipi" cezaevleri ne anlama geliyor?

Y tipi cezaevleri, Adalet Bakanlığı'nın listesine göre yüksek güvenlikli ve S tipi cezaevleriyle birlikte 'kuyu tipi' olarak adlandırılan kategoride yer alıyor; toplam 6 Y tipi cezaevi bulunuyor. 

Bu cezaevleri F tipi ve T tipi cezaevlerine kıyasla çok daha yoğun bir tecrit rejimiyle işletiliyor: Hücreler tek veya üç kişilik, havalandırma hücrelerden uzak bir noktada ve mahkumlar dışarı günde sadece 1 saat çıkarılabiliyor. Gardiyanlarla iletişim de hücre kapısındaki 'bas-konuş' düğmesiyle sağlanıyor.

'Kuyu tipi' adı, bu mekânların güneş, rüzgâr ve dış yaşamdan tamamen yalıtılmış olmasından geliyor. 

Hücrelerin içinde kamera bulunması da tecridi derinleştiren bir unsur; Anayasa Mahkemesi'nin bunun özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine dair kararları olsa da uygulamada dikkate alınmıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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