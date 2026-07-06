Cüneyt Özdemir, Deniz Göktaş'ın da Tutulduğu Kuyu Tipi Cezaevlerine Tepki Gösterdi

Geçtiğimiz hafta tutuklanan Deniz Göktaş'ın Çorlu'daki Y tipi hapishaneye sevk edildiği öğrenildi. Kamuoyunda 'kuyu tipi' olarak da bilinen bu hapishanelere uzun süredir tepki var. Yüksek güvenlikli hapishaneler olarak belirlenen bu cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler bir süredir daha insancıl koşullarda kalabilmek için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Yine cezaevlerinde bu konuya açlık greviyle dikkat çekmeye çalışan mahpusların olduğu da biliniyor. Kısa bir süre önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'kuyu tipi' cezaevine gönderilmiş ve orada yaşadıklarını kamuoyuna paylaşmıştı.

Geniş bir kamuoyunun o dönem haberdar olduğu kuyu tipi cezaevleri için tepkiler daha da artmıştı.