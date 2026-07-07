Zayıflamak İsterken Kabusu Yaşadı: İstanbul’da 21 Yaşındaki Kız 13 cm’lik Diş Fırçasını Yuttu
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İstanbul’da kilo vermek amacıyla kendini kusturmayı deneyen 21 yaşındaki bir kadın, inanılmaz bir kazaya imza atarak 13 santimetre uzunluğundaki bir diş fırçasını yuttu. Yemek borusu ve mideye zarar verme riski nedeniyle endoskopi yerine doğrudan ameliyata alınan genç kadın, doktorları bile şaşkına çeviren yarım saatlik bir operasyonla kurtarıldı.
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İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir tıbbi vaka yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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