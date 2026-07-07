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Zayıflamak İsterken Kabusu Yaşadı: İstanbul’da 21 Yaşındaki Kız 13 cm’lik Diş Fırçasını Yuttu

Zayıflamak İsterken Kabusu Yaşadı: İstanbul’da 21 Yaşındaki Kız 13 cm’lik Diş Fırçasını Yuttu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 14:43
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İstanbul’da kilo vermek amacıyla kendini kusturmayı deneyen 21 yaşındaki bir kadın, inanılmaz bir kazaya imza atarak 13 santimetre uzunluğundaki bir diş fırçasını yuttu. Yemek borusu ve mideye zarar verme riski nedeniyle endoskopi yerine doğrudan ameliyata alınan genç kadın, doktorları bile şaşkına çeviren yarım saatlik bir operasyonla kurtarıldı.

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İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir tıbbi vaka yaşandı.

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir tıbbi vaka yaşandı.

Zayıflama arzusuyla sağlığını tehlikeye atan 21 yaşındaki S.B., parmağı yerine diş fırçasıyla kendini kusturmayı denediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı ve fırçayı kazara yuttu. Olayın şokuyla üzerine bir de yemek yiyen genç kadın, kısa süre içinde şiddetli rahatsızlık hissedince ailesi tarafından apar topar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından endoskopi birimine sevk edilen hastanın röntgen ve tomografi sonuçları tıp ekibini şaşkına çevirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü ve ekibi, ucunun kırıldığı tespit edilen 13 santimetrelik yabancı cismi gördüklerinde gözlerine inanamadı. Hastanın akşam saatlerinde başvurduğunu belirten Dr. Öztütüncü, ilk anda bu boyutlardaki bir cismin nasıl yutulduğuna anlam veremediklerini, ancak durumun bir kusturma çabası sırasında mideye kaçma vakası olduğunu anladıklarını ifade etti.

Cismin boyutu ve sertliği nedeniyle hayati bir karar alan cerrahi ekibi, standart bir işlem olan endoskopi yöntemini uygulamaktan vazgeçti. Fırçanın ağızdan çekilmesi sırasında yemek borusunda veya midede yırtılmaya yol açabileceğini öngören Dr. Öztütüncü, doğrudan cerrahi müdahale kararı aldı. Yaklaşık 40 dakika süren başarılı bir operasyonla, küçük bir kesi üzerinden fırça güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Nadir görülen bu tehlikeli olayın ardından operasyonu değerlendiren Dr. Öztütüncü, fırçanın şans eseri hiçbir iç organa kalıcı hasar vermediğini açıkladı. Başarılı geçen yarım saatlik müdahalenin ardından normal servise alınan ve sağlık durumu hızla düzelen genç kadın, iki günlük tedavisinin ardından şifa ile hastaneden taburcu edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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