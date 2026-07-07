Zayıflamak İsterken Kabusu Yaşadı: İstanbul’da 21 Yaşındaki Kız 13 cm’lik Diş Fırçasını Yuttu

Zayıflama arzusuyla sağlığını tehlikeye atan 21 yaşındaki S.B., parmağı yerine diş fırçasıyla kendini kusturmayı denediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı ve fırçayı kazara yuttu. Olayın şokuyla üzerine bir de yemek yiyen genç kadın, kısa süre içinde şiddetli rahatsızlık hissedince ailesi tarafından apar topar Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından endoskopi birimine sevk edilen hastanın röntgen ve tomografi sonuçları tıp ekibini şaşkına çevirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Kubilay Özgür Öztütüncü ve ekibi, ucunun kırıldığı tespit edilen 13 santimetrelik yabancı cismi gördüklerinde gözlerine inanamadı. Hastanın akşam saatlerinde başvurduğunu belirten Dr. Öztütüncü, ilk anda bu boyutlardaki bir cismin nasıl yutulduğuna anlam veremediklerini, ancak durumun bir kusturma çabası sırasında mideye kaçma vakası olduğunu anladıklarını ifade etti.

Cismin boyutu ve sertliği nedeniyle hayati bir karar alan cerrahi ekibi, standart bir işlem olan endoskopi yöntemini uygulamaktan vazgeçti. Fırçanın ağızdan çekilmesi sırasında yemek borusunda veya midede yırtılmaya yol açabileceğini öngören Dr. Öztütüncü, doğrudan cerrahi müdahale kararı aldı. Yaklaşık 40 dakika süren başarılı bir operasyonla, küçük bir kesi üzerinden fırça güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldı.

Nadir görülen bu tehlikeli olayın ardından operasyonu değerlendiren Dr. Öztütüncü, fırçanın şans eseri hiçbir iç organa kalıcı hasar vermediğini açıkladı. Başarılı geçen yarım saatlik müdahalenin ardından normal servise alınan ve sağlık durumu hızla düzelen genç kadın, iki günlük tedavisinin ardından şifa ile hastaneden taburcu edildi.