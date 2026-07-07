AK Partili Mustafa Varank, Hemşehrisi Olan TFF Başkanı ve Montella İçin İstifa Göndermesi Yaptı

AK Parti Milletvekili Mustafa Varank, kamuoyunda istifa beklentisi oluşan hemşehrisi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın tutumunu eleştiren bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla futbol dünyasındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandıran Varank, spordan sivil topluma kadar birçok alanda yöneticilerin hesap vermekten kaçındığını vurguladı.

Dünya Kupası sürecinde istediği sonuçları alamayarak turnuvaya veda eden birçok ülke takımında teknik adamlar ve yöneticiler birbiri ardına görevinden ayrılırken, Türkiye'de mevcut yönetimin ve teknik heyetin yola devam etme kararı kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Futbolseverlerin ve spor yorumcularının tepkisini çeken bu duruma kayıtsız kalmayan Mustafa Varank, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü'nün görevini bıraktığına dair bir haberi alıntılayarak Türkiye'deki tabloyu özetledi. Varank paylaşımında, ülkemizde istifa müessesesinin yalnızca siyasetçiler için geçerli bir erdem gibi algılandığına dikkat çekti.

Açıklamasında yetki sahiplerinin tutumunu net bir dille eleştiren deneyimli siyasetçi, sadece spor camiasının değil, sivil toplum kuruluşlarından yerel yönetimlere ve özel sektöre kadar geniş bir yelpazedeki yöneticilerin tavrını sorguladı. Koltuk sahiplerinin başarısızlık karşısında sorumluluk üstlenmek bir yana, kamuoyunu tatmin edecek bir açıklama yapmaktan dahi imtina ettiğini belirten Varank'ın bu sözleri kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Hemşehrisi olan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yönetimindeki federasyona ve İtalyan çalıştırıcı Montella'ya doğrudan bir mesaj olarak yorumlanan bu çıkış, futbol kulislerindeki istifa tartışmalarını yeniden alevlendirdi.