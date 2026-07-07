AK Partili Mustafa Varank, Hemşehrisi Olan TFF Başkanı ve Montella İçin İstifa Göndermesi Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk futbolunda yaşanan Dünya Kupası hüsranının ardından TFF Yönetimi ve Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevde kalması tartışma yaratırken, AK Parti Milletvekili Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Portekiz Milli Takımı'ndaki istifa kararını örnek gösteren Varank, Türkiye'de spor ve sivil toplum camiasındaki yöneticilerin sorumluluk almaktan ve hesap vermekten kaçındığını belirterek sert eleştirilerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli takımın aldığı başarısız sonuçlar ve turnuvaya veda edilmesinin ardından gözlerin çevrildiği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinde sessizlik sürerken, siyaset dünyasından çarpıcı bir tepki yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Varank’ın paylaşımı şu şekilde 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın