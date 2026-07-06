Dünya Kupası'nda Başarısız İsimler Bir Bir İstifa Ediyor: Türkiye'den Henüz İstifa Yok

2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya veda eden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann görevinden ayrıldığını açıkladı. Meksika'da ise iyi bir futbolla İngiltere'ye elenilmesinde Aguirre sorumluluk aldı ve istifa etti. Bazı futbolcular ise milli takımdan emekli olduklarını açıkladı.

Dünya Kupası'nda erken vedanın ardından gelen istifa kararı dikkat çekerken, Türkiye cephesinde ise farklı bir tablo öne çıktı.

Turnuvayı grubunda son sırada tamamlayarak elenen A Milli Futbol Takımı'nda ise teknik heyet ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden henüz herhangi bir istifa ya da sorumluluk açıklaması gelmedi. Dünya Kupası'na katılımı başarı olarak değerlendiren yönetimin sessizliğini koruması, kamuoyunda tartışma yarattı.