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Dünya Kupası'nda Başarısız İsimler Bir Bir İstifa Ediyor: Türkiye'den Henüz İstifa Yok

etiket Dünya Kupası'nda Başarısız İsimler Bir Bir İstifa Ediyor: Türkiye'den Henüz İstifa Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.07.2026 - 00:42
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2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Paraguay'a penaltılarla elenerek turnuvaya veda eden Almanya'da teknik direktör Julian Nagelsmann görevinden ayrıldığını açıkladı. Meksika'da ise iyi bir futbolla İngiltere'ye elenilmesinde Aguirre sorumluluk aldı ve istifa etti. Bazı futbolcular ise milli takımdan emekli olduklarını açıkladı. 

Dünya Kupası'nda erken vedanın ardından gelen istifa kararı dikkat çekerken, Türkiye cephesinde ise farklı bir tablo öne çıktı.

Turnuvayı grubunda son sırada tamamlayarak elenen A Milli Futbol Takımı'nda ise teknik heyet ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden henüz herhangi bir istifa ya da sorumluluk açıklaması gelmedi. Dünya Kupası'na katılımı başarı olarak değerlendiren yönetimin sessizliğini koruması, kamuoyunda tartışma yarattı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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Başarısız takımlarda teknik direktörler sorumluluk almaya devam ediyor.

Başarısız takımlarda teknik direktörler sorumluluk almaya devam ediyor.

Dünya Kupası'na veda eden ülkelerde yaşanan teknik ve idari değişiklikler şöyle sıralandı:

  • Tunus'ta teknik direktör Sabri Lamouchi görevden alındı.

  • Güney Kore Milli Takımı Teknik Direktörü Hong Myung-bo istifa etti.

  • Çekya Teknik Direktörü Miroslav Koubek görevinden ayrıldı.

  • Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman istifa kararı aldı.

  • Ekvador Teknik Direktörü Sebastián Beccacece görevini bıraktı.

  • Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa görevden alındı.

  • İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke istifa etti.

  • Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Paraguay yenilgisinin ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

  • Sabri Lamouchi'nin yerine getirilen Hervé Renard, Tunus'taki görevinden yalnızca 18 gün sonra istifa etti.

  • Gana Teknik Direktörü Carlos Queiroz ile federasyon karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdı.

  • Ürdün Teknik Direktörü Jamal Sellami de karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldı.

  • Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal istifa etti.

  • Cezayir Milli Takımı'nın kaptanı Riyad Mahrez ise milli takım kariyerini kendi isteğiyle noktaladı.

  • Neymar, Norveç'e elendikten sonra milli takımı bıraktığını duyurdu. 

  • Meksika teknik direktörü Aguirre, İngiltere karşısında alınan mağlubiyetten sonra istifa etti. 

  • Portekiz'de Roberto Martinez'in ayrılacağı sonuç ne olursa olsun turnuva öncesi açıklanmıştı. Ronaldo'nun emekli olup olmayacağı kararı bekleniyor.

Montella cephesinden ses yok.

Montella cephesinden ses yok.

Türkiye'de kamuoyunun başarısız bulduğu Montella ise gelecek planları yaptığını söyleyerek istifayı düşünmediğini açıklamıştı. 

Türkiye'de yoğun eleştiri alan Montella ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, turnuvaya katılmanın önemli bir başarı olduğunu söyleyerek gelecek turnuvalara dair vaatlerde bulundular.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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