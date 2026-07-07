Belçika ABD'yi Dünya Kupası'ndan Eledi: TRT Spikeri Özkan Öztürk'ün Donald Trump Göndermeli Sözleri Gündemde!
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Dünya Kupası son 16 turunda, ev sahibi ABD'yi 4-1 yenen Belçika çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Kart cezası ertelenen ABD'li Balogun da dünya futbolunda yarattığı depreme rağmen sahadaydı.
Karşılaşmanın sona ermesiyle TRT spikeri Özkan Öztürk “Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti” sözüyle ABD Başkanı Donald Trump’ın Balogun’un bir telefonla iptal ettirdiği kırmızı kartına gönderme yaptı.
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD'yle karşılaştı.
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Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ve Dünya Kupası'nda kriz yaratan ABD'li futbolcu Folarin Balogun da karşılaşmada forma giydi.
TRT spikeri Özkan Öztürk, iptal edilen kırmızı karta ve Balogun'un Belçika maçında oynamasına şu sözlerle gönderme yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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