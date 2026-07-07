Belçika ABD'yi Dünya Kupası'ndan Eledi: TRT Spikeri Özkan Öztürk'ün Donald Trump Göndermeli Sözleri Gündemde!

FIFA, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maç cezasını 1 yıl ertelemiş, çıkan tartışmanın ardından ABD Başkanı Trump FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığını doğrulamıştı.

Trump, 'İnceleme talep ettim Çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi.' dedi. ABD Başkanı, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun 'koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpması' olduğunu belirterek, 'Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı.' dedi.

Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Donald Trump, bunun 'çok büyük bir haksızlık' olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, 'Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler.' diye konuştu.