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Belçika ABD'yi Dünya Kupası'ndan Eledi: TRT Spikeri Özkan Öztürk'ün Donald Trump Göndermeli Sözleri Gündemde!

etiket Belçika ABD'yi Dünya Kupası'ndan Eledi: TRT Spikeri Özkan Öztürk'ün Donald Trump Göndermeli Sözleri Gündemde!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 08:06 Son Güncelleme: 07.07.2026 - 08:56
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Dünya Kupası son 16 turunda, ev sahibi ABD'yi 4-1 yenen Belçika çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Kart cezası ertelenen ABD'li Balogun da dünya futbolunda yarattığı depreme rağmen sahadaydı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle TRT spikeri Özkan Öztürk “Son dakikada bir değişiklik olmazsa ABD turnuvaya veda etti” sözüyle ABD Başkanı Donald Trump’ın Balogun’un bir telefonla iptal ettirdiği kırmızı kartına gönderme yaptı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD'yle karşılaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Belçika, ABD'yle karşılaştı.

Ürdünlü hakemler Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf ve Ahhmad Al Roalle'nin yönettiği maçı Belçika 9 ve 33'te Ketelaere, 57'de Vanaken, 90+3 Lukaku'nun golleriyle 4-1 kazandı. ABD'nin tek golü ise 31'de Tillman'dan geldi.

Tur atlayan Belçika çeyrek finalde İspanya'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Temmuz'da Los Angeles'ta oynanacak.

Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ve Dünya Kupası'nda kriz yaratan ABD'li futbolcu Folarin Balogun da karşılaşmada forma giydi.

Son 32 turundaki Bosna Hersek maçında kırmızı kart gören ancak cezası FIFA tarafından ertelenen ve Dünya Kupası'nda kriz yaratan ABD'li futbolcu Folarin Balogun da karşılaşmada forma giydi.

FIFA, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maç cezasını 1 yıl ertelemiş, çıkan tartışmanın ardından ABD Başkanı Trump FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradığını doğrulamıştı.

Trump, 'İnceleme talep ettim Çünkü bunun faul olmadığını düşündüm. Bu, birinin birine yumruk atıp yüzüne vurması gibi bir şey değildi.' dedi. ABD Başkanı, Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun 'koşan iki oyuncunun tesadüfen birbirine çarpması' olduğunu belirterek, 'Spordan gerçekten çok iyi anlarım. O pozisyon faul değildi, kural ihlali bile sayılmazdı.' dedi.

Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyeceğini de o an öğrendiğini belirten Donald Trump, bunun 'çok büyük bir haksızlık' olduğunu ifade etti. ABD Başkanı, 'Ben sadece hissettiklerimi dile getirdim; ona ne yapması gerektiğini söylemedim, söyleyemem de. Zaten kararı onun verdiğine de inanmıyorum; kararı bir kurul verdi ve bence doğru kararı verdiler.' diye konuştu.

TRT spikeri Özkan Öztürk, iptal edilen kırmızı karta ve Balogun'un Belçika maçında oynamasına şu sözlerle gönderme yaptı:

Özkan Öztürk'ün sözlerine sosyal medyadan destek mesajları geldi:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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