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Futbolcular Neden İçeceklerini Tükürür?

etiket Futbolcular Neden İçeceklerini Tükürür?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.07.2026 - 10:33
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Futbol maçlarında bazı oyuncuların su ya da sporcu içeceğini ağızlarına alıp yutmadan tükürdüğü sık sık görülür. İlk bakışta garip görünen bu hareket, aslında yalnızca susuzlukla ilgili olmayabilir. Bazı futbolcular, maç sırasında karbonhidrat içeren sıvıları ağızlarında çalkalayıp tükürerek küçük bir performans avantajı elde etmeyi hedefliyor olabilir.

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Karbonhidrat çalkalama yöntemi uygulanıyor olabilir

Karbonhidrat çalkalama yöntemi uygulanıyor olabilir

Karbonhidrat çalkalama yönteminde amaç, vücuda doğrudan enerji almak değil; ağızdaki karbonhidrat algısını kullanarak beyni uyarmaktır. Live Science’ın aktardığına göre sporcular bu yöntemde karbonhidrat içeren sıvıyı yaklaşık 5-10 saniye ağızlarında tutup çalkalayabilir.

Bazı araştırmalar, bu yöntemin yaklaşık 1 saat ya da daha kısa süren yüksek yoğunluklu egzersizlerde performansı küçük ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu artış yaklaşık yüzde 2-3 seviyesinde olabilir.

Yöntemin nasıl çalıştığı tam olarak kesinleşmiş değil. Ancak olası açıklamalardan biri, ağızdaki karbonhidrat reseptörlerinin beynin bazı bölgelerini uyarmasıdır. Bu uyarının, hareket performansı ya da efor algısı üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.

İçeceği yutmamak mideyi rahatlatabilir

İçeceği yutmamak mideyi rahatlatabilir

Futbolcuların içeceği tükürmesinin bir diğer nedeni de mideyi rahatsız etmemek olabilir. Maç sırasında yoğun tempoda koşan bir oyuncu için fazla sıvı ya da yoğun karbonhidratlı içecek tüketmek mide sorunlarına yol açabilir.

Özellikle içecek çok yoğun olduğunda, mide bu sıvıyı seyreltmek için daha fazla sıvıya ihtiyaç duyabilir. Bu da sporcu için ağırlık, rahatsızlık ya da mide problemleri anlamına gelebilir. Bu nedenle bazı oyuncular sıvıyı yutmak yerine yalnızca ağızda çalkalayıp tükürmeyi tercih edebilir.

Ancak bu yöntemin futbolda kesin olarak ne kadar etkili olduğu hala tartışmalı

Ancak bu yöntemin futbolda kesin olarak ne kadar etkili olduğu hala tartışmalı

Çalışmaların çoğu laboratuvar ortamında ve daha çok bisiklet ya da koşu gibi sporlar üzerinde yapılmıştır. Bu nedenle karbonhidrat çalkalamanın futbol gibi değişken tempolu ve uzun süreli bir oyundaki etkisi net değildir.

Yine de yöntem pratik, kolay uygulanabilir ve kısa süreli denemelerde büyük bir dezavantaj oluşturmayabilir. Bu yüzden bazı futbolcular maç sırasında içeceği tükürerek hem mideyi yormamayı hem de küçük bir zihinsel/performans desteği almayı amaçlıyor olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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