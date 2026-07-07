Futbolcular Neden İçeceklerini Tükürür?
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Futbol maçlarında bazı oyuncuların su ya da sporcu içeceğini ağızlarına alıp yutmadan tükürdüğü sık sık görülür. İlk bakışta garip görünen bu hareket, aslında yalnızca susuzlukla ilgili olmayabilir. Bazı futbolcular, maç sırasında karbonhidrat içeren sıvıları ağızlarında çalkalayıp tükürerek küçük bir performans avantajı elde etmeyi hedefliyor olabilir.
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Karbonhidrat çalkalama yöntemi uygulanıyor olabilir
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İçeceği yutmamak mideyi rahatlatabilir
Ancak bu yöntemin futbolda kesin olarak ne kadar etkili olduğu hala tartışmalı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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