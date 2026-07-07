Futbolcular Neden İçeceklerini Tükürür?

Karbonhidrat çalkalama yönteminde amaç, vücuda doğrudan enerji almak değil; ağızdaki karbonhidrat algısını kullanarak beyni uyarmaktır. Live Science’ın aktardığına göre sporcular bu yöntemde karbonhidrat içeren sıvıyı yaklaşık 5-10 saniye ağızlarında tutup çalkalayabilir.

Bazı araştırmalar, bu yöntemin yaklaşık 1 saat ya da daha kısa süren yüksek yoğunluklu egzersizlerde performansı küçük ölçüde artırabileceğini gösteriyor. Uzmanlara göre bu artış yaklaşık yüzde 2-3 seviyesinde olabilir.

Yöntemin nasıl çalıştığı tam olarak kesinleşmiş değil. Ancak olası açıklamalardan biri, ağızdaki karbonhidrat reseptörlerinin beynin bazı bölgelerini uyarmasıdır. Bu uyarının, hareket performansı ya da efor algısı üzerinde etkili olabileceği düşünülüyor.