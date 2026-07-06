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Dünya Kupası’nda Şov Yapan Erling Haaland’a Benzerliği ile Viral Olan Rus Genç

etiket Dünya Kupası’nda Şov Yapan Erling Haaland’a Benzerliği ile Viral Olan Rus Genç

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.07.2026 - 14:36

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Brezilya’yı eleyerek Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Norveç’te Erling Haaland, golleriyle parlamaya devam ediyor. Sambacıları attığı iki golle kupa dışına iten Haaland, toplam 7 golle de Messi ve Mbappe ile birlikte gol krallığında zirvede yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Rus bir genç kızın Haaland ile olan benzerliği dikkat çekti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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TUR
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USA
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Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Brezilya’yı eleyerek Dünya Kupası tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen Norveç, İngiltere ile yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Mücadele, 12 Temmuz’da oynanacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de forma giyen Erling Haaland’ın, İngiltere karşısındaki performansı tüm futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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