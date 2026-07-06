Dünya Kupası’nda Şov Yapan Erling Haaland’a Benzerliği ile Viral Olan Rus Genç

Brezilya’yı eleyerek Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Norveç’te Erling Haaland, golleriyle parlamaya devam ediyor. Sambacıları attığı iki golle kupa dışına iten Haaland, toplam 7 golle de Messi ve Mbappe ile birlikte gol krallığında zirvede yer alıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Rus bir genç kızın Haaland ile olan benzerliği dikkat çekti.