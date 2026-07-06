Dünya Kupası’nda Şov Yapan Erling Haaland’a Benzerliği ile Viral Olan Rus Genç

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Brezilya’yı eleyerek Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen Norveç’te Erling Haaland, golleriyle parlamaya devam ediyor. Sambacıları attığı iki golle kupa dışına iten Haaland, toplam 7 golle de Messi ve Mbappe ile birlikte gol krallığında zirvede yer alıyor.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise Rus bir genç kızın Haaland ile olan benzerliği dikkat çekti.
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Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşı karşıya gelecek.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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