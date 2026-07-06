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Dünya Kupası'nda Tarihi Gece: Haaland Brezilya'yı Yıktı, Neymar Gözyaşlarıyla Veda Etti

etiket Dünya Kupası'nda Tarihi Gece: Haaland Brezilya'yı Yıktı, Neymar Gözyaşlarıyla Veda Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.07.2026 - 07:08
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Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Haaland'ın iki müthiş golüyle Brezilya'yı deviren Norveç tur atladı. Nyland'ın kalesinde devleştiği maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu.

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Neymar, Norveç yenilgisinin ardından Dünya Kupası'na veda eden Brezilya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdı.

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2026 Dünya Kupası'nda, daha önce 5 kez kupayı kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

2026 Dünya Kupası'nda, daha önce 5 kez kupayı kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, son 16 turunda karşı karşıya geldi.

Final maçına da ev sahipliği yapacak New York New Jersey Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Norveç 3'üncü dakikada Berg'le golü buldu ancak ofsayt kararı çıktı. 14'üncü dakikada Brezilya, VAR kararıyla penaltı kazandı. Guimaraes'in vuruşunda Norveç kalecisi Nyland, gole izin vermedi. Devreye golsüz beraberlikle girildi.

79'da Norveç, dünya yıldızı Haaland'ın müthiş kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. 90'da sahneye yine Haaland çıktı, skoru 2-0'a getirdi.

Brezilya'da sakatlık sonrası maçlarda kısa süreler alan yıldız futbolcu Neymar, 67. dakikada oyuna girdi ve 90+10'da Brezilya'nın tek golünü penaltıdan attı. Maç bu skorla sona erdi ve Norveç, Brezilya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçta Norveç kalecisi Orjan Nyland adeta kalesine duvar ördü.

Norveç'in yıldızı Haaland, Brezilya'ya attığı 2 golle turnuvanın gol krallığında 7 golle Messi ve Mbappe ile zirveye ortak oldu.

Norveç'in yıldızı Haaland, Brezilya'ya attığı 2 golle turnuvanın gol krallığında 7 golle Messi ve Mbappe ile zirveye ortak oldu.

Norveçli futbolcular galibiyeti yine Viking küreği şovuyla kutladı. Başta Neymar olmak üzere Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu.

Norveç, çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak.

1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'na katılan tek ülke Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden 'Sambacılar', 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyordu. Ama son 16 turunda turnuvaya veda etti.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar Junior, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar Junior, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle 'Sambacılar'ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

New York New Jersey Stadı'ndaki maçın ardından gözyaşlarına boğulan futbolcu milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuştu. Neymar, 'Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum.' ifadelerini kullandı.

Son dönemde üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Dünya Kupası maçlarında kısa süreler alan yıldız futbolcu, Brezilya'nın turnuvadan elendiği Norveç maçına 67'nci dakikada girmiş ve takımının tek golünü atmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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