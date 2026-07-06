Dünya Kupası'nda Tarihi Gece: Haaland Brezilya'yı Yıktı, Neymar Gözyaşlarıyla Veda Etti
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Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Haaland'ın iki müthiş golüyle Brezilya'yı deviren Norveç tur atladı. Nyland'ın kalesinde devleştiği maçın ardından Brezilyalı futbolcular gözyaşlarına boğuldu.
Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Neymar, Norveç yenilgisinin ardından Dünya Kupası'na veda eden Brezilya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdı.
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2026 Dünya Kupası'nda, daha önce 5 kez kupayı kaldıran Brezilya ile turnuvaya 28 yıllık aranın ardından katılan Norveç, son 16 turunda karşı karşıya geldi.
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Norveç'in yıldızı Haaland, Brezilya'ya attığı 2 golle turnuvanın gol krallığında 7 golle Messi ve Mbappe ile zirveye ortak oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar Junior, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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