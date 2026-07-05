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Meksika Milli Takımına Hediye Edilen Saatler Bahis Kazancından Dağıtılmış

etiket Meksika Milli Takımına Hediye Edilen Saatler Bahis Kazancından Dağıtılmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.07.2026 - 22:45
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Amerikalı YouTuber Stevewilldoit'in Meksika Milli Takımı oyuncularına hediye ettiği toplam değeri 1 milyon doları bulan Rolex saatler geri gönderiliyor. FIFA Etik Kuralları kapsamında tartışma yaratan hediyelerin, fenomenin Meksika'nın Ekvador ile oynadığı maça yaptığı 2 milyon dolarlık bahisle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

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Saatlerin toplam değeri 1 milyon dolar.

Saatlerin toplam değeri 1 milyon dolar.

Meksika Milli Futbol Takımı oyuncuları, Amerikalı içerik üreticisi Stevewilldoit'in hediye ettiği Rolex saatleri iade etme kararı aldı.

Gerçek adı Stephen Deleonardis olan fenomen, söz konusu saatleri Ekvador ile oynanan son 32 turu karşılaşması öncesinde milli takımın kamp yaptığı tesiste futbolculara teslim etti.

Reuters'ın aktardığına göre Deleonardis, YouTube kanalında paylaştığı videoda hediye ettiği Rolex saatlerin birim fiyatının 30 bin ila 90 bin dolar arasında değiştiğini, toplam değerlerinin ise yaklaşık 1 milyon doları bulduğunu söyledi.

Bahis bağlantısı ortaya çıktı

Bahis bağlantısı ortaya çıktı

Videonun ilerleyen bölümünde ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Orta saha oyuncusu Obed Vargas'ın sorusunu yanıtlayan Deleonardis, Meksika'da yaşadığını ve milli takımın Ekvador'u mağlup edeceğine 2 milyon dolar bahis yaptığını açıkladı.

Meksika'nın karşılaşmayı 2-0 kazanması halinde bahisten 1 milyon dolar kâr elde edeceğini söyleyen fenomen, futbolculara hediye ettiği Rolex saatlerin de bu kazanç nedeniyle verildiğini ifade etti.

FIFA kuralına takıldılar.

FIFA kuralına takıldılar.

FIFA Etik Kuralları'na göre, turnuvalara katılan kişilere yalnızca sembolik veya maddi değeri düşük hediyeler verilebiliyor. Kurallar, çıkar çatışmasına yol açabilecek ya da etik ihlali teşvik edebilecek nitelikteki hediyelerin teklif edilmesini veya kabul edilmesini ise açıkça yasaklıyor.

Bu kuralların ihlal edilmesi halinde yaklaşık 12 bin 500 dolar para cezasının yanı sıra, en fazla iki yıla kadar futboldan men cezası uygulanabiliyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Meksika Milli Takımı cephesinden yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Rolex saatlerin Stephen Deleonardis'e iade edilmesi yönünde ortak karar alındığı açıklandı.

Takım yetkilileri ise 1,5 milyondan fazla YouTube abonesine sahip içerik üreticisinin söz konusu hediyeleri tamamen kendi inisiyatifiyle verdiğini ve bu süreçte milli takımın herhangi bir talebinin bulunmadığını belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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