Meksika Milli Takımına Hediye Edilen Saatler Bahis Kazancından Dağıtılmış
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Amerikalı YouTuber Stevewilldoit'in Meksika Milli Takımı oyuncularına hediye ettiği toplam değeri 1 milyon doları bulan Rolex saatler geri gönderiliyor. FIFA Etik Kuralları kapsamında tartışma yaratan hediyelerin, fenomenin Meksika'nın Ekvador ile oynadığı maça yaptığı 2 milyon dolarlık bahisle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
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Saatlerin toplam değeri 1 milyon dolar.
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Bahis bağlantısı ortaya çıktı
FIFA kuralına takıldılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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