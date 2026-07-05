Meksika Milli Takımına Hediye Edilen Saatler Bahis Kazancından Dağıtılmış

Videonun ilerleyen bölümünde ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Orta saha oyuncusu Obed Vargas'ın sorusunu yanıtlayan Deleonardis, Meksika'da yaşadığını ve milli takımın Ekvador'u mağlup edeceğine 2 milyon dolar bahis yaptığını açıkladı.

Meksika'nın karşılaşmayı 2-0 kazanması halinde bahisten 1 milyon dolar kâr elde edeceğini söyleyen fenomen, futbolculara hediye ettiği Rolex saatlerin de bu kazanç nedeniyle verildiğini ifade etti.