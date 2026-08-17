Dalgalar Geceleyin Mavi Işıklar Saçmaya Başladı: Görmek İçin Her Yerden Akın Ediyorlar
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Kaynak: https://www.wionews.com/photos/scient...
Brezilya’nın Santa Catarina eyaletine bağlı São Francisco do Sul kentinde yer alan Praia do Ervino sahili, geceleri büyüleyici bir görsel şölene sahne oldu. Kıyıya doğru yaklaşan dalgaların kıvrıldığı esnada birdenbire neon mavisine dönüşen deniz suyu, bölgede art arda üç gece boyunca kesintisiz şekilde gözlemlendi. Kıyı şeridine akın eden vatandaşlar, karanlık denizin dalga hareketleriyle birlikte parlak mavi ışıklar yaymasını büyük bir ilgi ve şaşkınlıkla takip etti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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