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Dalgalar Geceleyin Mavi Işıklar Saçmaya Başladı: Görmek İçin Her Yerden Akın Ediyorlar

Dalgalar Geceleyin Mavi Işıklar Saçmaya Başladı: Görmek İçin Her Yerden Akın Ediyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 09:00
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Brezilya’nın Santa Catarina eyaletine bağlı São Francisco do Sul kentinde yer alan Praia do Ervino sahili, geceleri büyüleyici bir görsel şölene sahne oldu. Kıyıya doğru yaklaşan dalgaların kıvrıldığı esnada birdenbire neon mavisine dönüşen deniz suyu, bölgede art arda üç gece boyunca kesintisiz şekilde gözlemlendi. Kıyı şeridine akın eden vatandaşlar, karanlık denizin dalga hareketleriyle birlikte parlak mavi ışıklar yaymasını büyük bir ilgi ve şaşkınlıkla takip etti.

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Kaynak: https://www.wionews.com/photos/scient...
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Suda Yaşayan Mikroskobik Canlılar Dalga Hareketiyle Birlikte Işıldamaya Yol Açıyor

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Deniz yüzeyinde ortaya çıkan bu etkileyici ışık gösterisinin temelinde, suyun içerisinde yaşamını sürdüren mikroskobik canlıların gerçekleştirdiği kimyasal reaksiyonlar yer alıyor. Bilim dünyasında biyolüminesans olarak adlandırılan bu doğa olayında, özellikle Noctiluca scintillans isimli mikroalga türü başrol oynuyor. Bu mikroorganizmalar durağan haldeyken herhangi bir ışık saçmazken; dalgaların çarpması, suyun çalkalanması veya sudaki diğer fiziki temaslar sonucunda aniden reaksiyona geçerek mavi renkli parlamalar oluşturuyor.

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Mavi dalgaların kıyı şeridinde ne kadar süre boyunca varlığını koruyacağını önceden kesin olarak kestirmek mümkün olamıyor. Bölgedeki mikroorganizma yoğunluğu, rüzgarın şiddeti, deniz akıntıları, hava sıcaklığı ve suyun genel hareketliliğine bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Uygun ekolojik koşullar oluştuğunda birkaç gün boyunca devam edebilen bu görsel şölen, deniz şartlarının aniden değişmesiyle birlikte birkaç saat içerisinde de etkisini tamamen kaybedebiliyor. Bölgede üç gece üst üste yaşanan bu durum, mikroalga popülasyonunun söz konusu kıyı şeridinde son derece yoğun bir şekilde kümelendiğini kanıtlıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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