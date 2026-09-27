Hamsi Ağlarından Çıkan Dev İlçede Olay Oldu: Kilosu 350 TL’den Satıldı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında tezgâha çıkarılan 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dev balık, satıcıların pişirip ikram ettiği mangal keyfi eşliğinde saatler içinde tamamen tükendi.
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Denize kıyısı bulunmayan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde günlük taze deniz ürünlerini vatandaşlarla buluşturan balık pazarı esnafı, bu kez tezgâhlarında nadir görülen dev bir misafir ağırladı.
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İlçeye her gün taze deniz ürünleri ulaştırdıklarını belirten balık esnafı İsmail Şen, dev orkinosun besin değerine vurgu yaptı.
Dev orkinosun kilogramını 350 TL’den satışa sunduklarını söyleyen Şen, ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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