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Hamsi Ağlarından Çıkan Dev İlçede Olay Oldu: Kilosu 350 TL’den Satıldı

Hamsi Ağlarından Çıkan Dev İlçede Olay Oldu: Kilosu 350 TL’den Satıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 14:51
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında tezgâha çıkarılan 160 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dev balık, satıcıların pişirip ikram ettiği mangal keyfi eşliğinde saatler içinde tamamen tükendi.

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Denize kıyısı bulunmayan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde günlük taze deniz ürünlerini vatandaşlarla buluşturan balık pazarı esnafı, bu kez tezgâhlarında nadir görülen dev bir misafir ağırladı.

Denize kıyısı bulunmayan Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde günlük taze deniz ürünlerini vatandaşlarla buluşturan balık pazarı esnafı, bu kez tezgâhlarında nadir görülen dev bir misafir ağırladı.

Hamsi avı sırasında balıkçı ağlarına takılan 160 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğundaki dev orkinos, pazara getirildiği ilk andan itibaren ilgi odağı oldu.   Dev balığı gören ilçe sakinleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar hayatlarında ilk kez bu büyüklükte bir balıkla karşılaştıklarını dile getirdi.

İlçeye her gün taze deniz ürünleri ulaştırdıklarını belirten balık esnafı İsmail Şen, dev orkinosun besin değerine vurgu yaptı.

İlçeye her gün taze deniz ürünleri ulaştırdıklarını belirten balık esnafı İsmail Şen, dev orkinosun besin değerine vurgu yaptı.

Böylesine büyük balıkların Tavşanlı'ya nadiren geldiğini belirten Şen, 'Dev orkinos hamsi ağlarına takılarak geldi. Bu büyüklükte balıklar ilçemize nadiren ulaşıyor. Orkinos son derece faydalı; Omega-6 ve kalsiyum açısından zengin bir balık. Vatandaşlarımız şifa niyetine tüketebilir' ifadelerini kullandı.

Dev orkinosun kilogramını 350 TL’den satışa sunduklarını söyleyen Şen, ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Dev orkinosun kilogramını 350 TL’den satışa sunduklarını söyleyen Şen, ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Pazarda renkli görüntülerin oluştuğu günde esnaf, tezgahın yanında yaktığı mangalda pişirdiği orkinos etlerini pazara gelen müşterilere ikram etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 160 kiloluk dev orkinos, gün bitmeden tamamen satılarak tükendi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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