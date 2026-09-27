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AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: "MYK ve MKYK Üyemiz Değildir"

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: "MYK ve MKYK Üyemiz Değildir"

AK Parti
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.09.2026 - 15:11
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon işlemlerine ilişkin iddiaların ardından görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın partideki son durumunu açıkladı. Çelik, Kaya'nın talebinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu. Sürecin siyasi ve hukuki olmak üzere iki ayrı boyutu olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Fatma Betül Sayan Kaya hakkında Ömer Çelik'ten Açıklama

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında Ömer Çelik'ten Açıklama

Çelik, Kaya'nın partideki son durumuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi: 'Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.'

Bundan sonraki süreçle ilgili ise temkinli konuşan Çelik, 'Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var.' ifadelerini kullandı. Çelik, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da her türlü yanlış, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini, sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacağını belirtmişti.

Kaya, 26 Eylül akşamı yaptığı paylaşımda iddiaların aydınlatılması ve soruşturma sürecinin sağlıklı ilerlemesi için tüm görevlerinden affını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talep ettiğini duyurmuştu. Tartışma, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin aynı gün gündeme getirdiği iddialarla başladı. Emre, Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik (OZATD) hisselerini nisan ayında yaklaşık 255 TL'den alıp eylülde 4 bin 482 TL civarından sattığını öne sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketleri ve fonlar üzerinden yapılan işlemlere yönelik soruşturmayı 19 Ağustos'ta başlatmıştı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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