AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: "MYK ve MKYK Üyemiz Değildir"

Çelik, Kaya'nın partideki son durumuna ilişkin soruya şu yanıtı verdi: 'Fatma Betül Hanım ortaya çıkan gündemle ilgili olarak MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından kabul edilmiştir. Fatma Betül Hanım şu anda MYK ve MKYK üyemiz değildir.'

Bundan sonraki süreçle ilgili ise temkinli konuşan Çelik, 'Biz tabii spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Bir siyasi sorumluluk tarafı var, bir de hukuki sorumluluk tarafı var.' ifadelerini kullandı. Çelik, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da her türlü yanlış, yolsuzluk ve usulsüzlükle mücadelenin tavizsiz sürdürüleceğini, sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacağını belirtmişti.

Kaya, 26 Eylül akşamı yaptığı paylaşımda iddiaların aydınlatılması ve soruşturma sürecinin sağlıklı ilerlemesi için tüm görevlerinden affını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talep ettiğini duyurmuştu. Tartışma, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin aynı gün gündeme getirdiği iddialarla başladı. Emre, Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik (OZATD) hisselerini nisan ayında yaklaşık 255 TL'den alıp eylülde 4 bin 482 TL civarından sattığını öne sürmüştü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı hisselerdeki olağan dışı fiyat hareketleri ve fonlar üzerinden yapılan işlemlere yönelik soruşturmayı 19 Ağustos'ta başlatmıştı.