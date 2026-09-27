AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya Açıklaması: "MYK ve MKYK Üyemiz Değildir"
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon işlemlerine ilişkin iddiaların ardından görevlerinden affını isteyen Fatma Betül Sayan Kaya'nın partideki son durumunu açıkladı. Çelik, Kaya'nın talebinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini duyurdu. Sürecin siyasi ve hukuki olmak üzere iki ayrı boyutu olduğunu da vurguladı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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