Portekiz'in Dünya Kupası’ndan Elenmesi Sonrası Cristiano Ronaldo'dan Gündem Yaratacak Emeklilik Sözleri
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz'de gözlerin çevrildiği Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında merak edilen o soruyu yanıtladı. Sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmanın büyük üzüntüsünü yaşayan yıldız futbolcu, vicdanının tamamen rahat olduğunu belirterek hem milli takım hem de aktif futbol kariyerine dair çok konuşulacak mesajlar verdi.
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas Stadyumu'nda oynanan dev maçta İspanya karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Portekiz, Dünya Kupası hayallerine veda etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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