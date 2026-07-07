Portekiz'in Dünya Kupası’ndan Elenmesi Sonrası Cristiano Ronaldo'dan Gündem Yaratacak Emeklilik Sözleri

Turnuvadan elenmenin şoku yaşanırken, karşılaşmanın hemen ardından basının karşısına geçen Cristiano Ronaldo, hem yaşanan hayal kırıklığını değerlendirdi hem de bundan sonraki yol haritasına dair kritik açıklamalarda bulundu.

Milli takım formasına veda edip etmeyeceği yönündeki sorulara tüm içtenliğiyle yanıt veren efsane futbolcu, bu tarz büyük konularda ayaküstü kararlar almaktan kaçındığını vurguladı. Ailesiyle oturup konuşmaya, yaşanan elenme sürecini ve kendi mevcut durumunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu belirten Ronaldo, teknik direktörün görevden ayrılma kararını duyurduğunu ve şu an için bu sürecin netleşmesini beklediğini ifade etti.

Futbola veda edeceğine dair endişeleri de kesin bir dille gideren yıldız oyuncu, meşin yuvarlağın peşinden koşmayı bugün bırakmayacağını müjdeledi. Özellikle Suudi Arabistan'da kendisini yalnız bırakmayan tutkulu taraftarlara minnettarlığını dile getiren Ronaldo, bu büyük desteğin kendisine güç verdiğini ve sahada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Turnuvadan bu şekilde elenmenin herkes gibi kendisinde de derin bir yara açtığını ve büyük bir üzüntü duyduğunu saklamayan deneyimli oyuncu, futbolun doğasında kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu hatırlattı. Sahada elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bu yüzden iç huzurunun yerinde olduğunu belirten Ronaldo, zorlu 90 dakikanın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir konuşma yapmadığını da sözlerine ekledi.