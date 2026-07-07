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Portekiz'in Dünya Kupası’ndan Elenmesi Sonrası Cristiano Ronaldo'dan Gündem Yaratacak Emeklilik Sözleri

etiket Portekiz'in Dünya Kupası’ndan Elenmesi Sonrası Cristiano Ronaldo'dan Gündem Yaratacak Emeklilik Sözleri

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 08:19 Son Güncelleme: 07.07.2026 - 08:25
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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz'de gözlerin çevrildiği Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında merak edilen o soruyu yanıtladı. Sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmanın büyük üzüntüsünü yaşayan yıldız futbolcu, vicdanının tamamen rahat olduğunu belirterek hem milli takım hem de aktif futbol kariyerine dair çok konuşulacak mesajlar verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas Stadyumu'nda oynanan dev maçta İspanya karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Portekiz, Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas Stadyumu'nda oynanan dev maçta İspanya karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Portekiz, Dünya Kupası hayallerine veda etti.

Turnuvadan elenmenin şoku yaşanırken, karşılaşmanın hemen ardından basının karşısına geçen Cristiano Ronaldo, hem yaşanan hayal kırıklığını değerlendirdi hem de bundan sonraki yol haritasına dair kritik açıklamalarda bulundu.

Milli takım formasına veda edip etmeyeceği yönündeki sorulara tüm içtenliğiyle yanıt veren efsane futbolcu, bu tarz büyük konularda ayaküstü kararlar almaktan kaçındığını vurguladı. Ailesiyle oturup konuşmaya, yaşanan elenme sürecini ve kendi mevcut durumunu sağlıklı bir şekilde değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu belirten Ronaldo, teknik direktörün görevden ayrılma kararını duyurduğunu ve şu an için bu sürecin netleşmesini beklediğini ifade etti.

Futbola veda edeceğine dair endişeleri de kesin bir dille gideren yıldız oyuncu, meşin yuvarlağın peşinden koşmayı bugün bırakmayacağını müjdeledi. Özellikle Suudi Arabistan'da kendisini yalnız bırakmayan tutkulu taraftarlara minnettarlığını dile getiren Ronaldo, bu büyük desteğin kendisine güç verdiğini ve sahada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Turnuvadan bu şekilde elenmenin herkes gibi kendisinde de derin bir yara açtığını ve büyük bir üzüntü duyduğunu saklamayan deneyimli oyuncu, futbolun doğasında kazanmak kadar kaybetmenin de olduğunu hatırlattı. Sahada elinden gelenin en iyisini yaptığını ve bu yüzden iç huzurunun yerinde olduğunu belirten Ronaldo, zorlu 90 dakikanın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir konuşma yapmadığını da sözlerine ekledi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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