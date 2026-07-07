article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
AKP'li Mehmet Baykan Nasrettin Hoca'yı Siyasi Gönderme Yaptığı İçin Protesto Etti

AKP'li Mehmet Baykan Nasrettin Hoca'yı Siyasi Gönderme Yaptığı İçin Protesto Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
07.07.2026 - 13:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri'nde temsili Nasrettin Hoca'yı canlandıran oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın 'Nasreddin Hoca'nın eşeğine kayyum olarak atandım' esprisine sinirlenerek şenlik alanını terk etti. Baykan ''Birleştirici, bütünleştirici olması gereken Nasrettin Hoca rolündeki beyefendi siyaset yapmıştır' diyerek Saçıntı'ya tepki gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri her sene olduğu gibi bu yıl da Konya'da düzenlendi.

Nasrettin Hoca'yı canlandıran Müfit Can Saçıntı ise siyasi bir gönderme yaparak 'Bugün nasip oldu, Nasreddin Hoca’nın eşeğine kayyum olarak atandım.' sözleriyle izleyicileri güldürdü.

Baykan şu sözlerle Nasrettin Hoca'yı protesto etti:

Baykan şu sözlerle Nasrettin Hoca'yı protesto etti:

Buradan şu anda ben ayrılıyorum. Neden ayrılıyorum? Birleştirici, bütünleştirici olması gereken Nasrettin Hoca rolündeki beyefendi öyle olmamıştır. Başlangıç itibariyle siyaset yapmıştır. Gülmecenin dışına çıkmıştır. Burada, Akşehir'de yaşanan siyasi ortama kendi açısından isyan eden Nuri Köksal, belediye başkanının, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanının genel başkanına 'Bu partiden hırsızlar mı gidecek yoksa biz mi gideceğiz sayın genel başkanım' diye soran Nuri Köksal Bey'e de ayıp etmiştir. Bize de ayıp etmiştir. Bize de ayıp etmiştir. Bizim için Nasrettin Hoca gülmecedir, derstir ama siyaset değildir. Hoş olmamıştır. O yüzden kendisini kabirden kaldırdık. Herhalde biraz uzun yatmış, canı sıkılmış, efendim çok konuşmak istemiş ve programın bu bölümünden ben ayrılıyorum. Burada bulunan vatandaşlarımıza başarılı, güzel bir program diliyorum. Hoşça kalın.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
7
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın