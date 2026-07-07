AKP'li Mehmet Baykan Nasrettin Hoca'yı Siyasi Gönderme Yaptığı İçin Protesto Etti
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AKP Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri'nde temsili Nasrettin Hoca'yı canlandıran oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı'nın 'Nasreddin Hoca'nın eşeğine kayyum olarak atandım' esprisine sinirlenerek şenlik alanını terk etti. Baykan ''Birleştirici, bütünleştirici olması gereken Nasrettin Hoca rolündeki beyefendi siyaset yapmıştır' diyerek Saçıntı'ya tepki gösterdi.
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Akşehir Nasrettin Hoca Şenlikleri her sene olduğu gibi bu yıl da Konya'da düzenlendi.
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Baykan şu sözlerle Nasrettin Hoca'yı protesto etti:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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