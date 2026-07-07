AKP'li Mehmet Baykan Nasrettin Hoca'yı Siyasi Gönderme Yaptığı İçin Protesto Etti

Buradan şu anda ben ayrılıyorum. Neden ayrılıyorum? Birleştirici, bütünleştirici olması gereken Nasrettin Hoca rolündeki beyefendi öyle olmamıştır. Başlangıç itibariyle siyaset yapmıştır. Gülmecenin dışına çıkmıştır. Burada, Akşehir'de yaşanan siyasi ortama kendi açısından isyan eden Nuri Köksal, belediye başkanının, Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanının genel başkanına 'Bu partiden hırsızlar mı gidecek yoksa biz mi gideceğiz sayın genel başkanım' diye soran Nuri Köksal Bey'e de ayıp etmiştir. Bize de ayıp etmiştir. Bize de ayıp etmiştir. Bizim için Nasrettin Hoca gülmecedir, derstir ama siyaset değildir. Hoş olmamıştır. O yüzden kendisini kabirden kaldırdık. Herhalde biraz uzun yatmış, canı sıkılmış, efendim çok konuşmak istemiş ve programın bu bölümünden ben ayrılıyorum. Burada bulunan vatandaşlarımıza başarılı, güzel bir program diliyorum. Hoşça kalın.'