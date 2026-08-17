2026'nın En Tehlikelisi ‘Sofralarımızın Baş Tacı’ Oldu: Uzmanlar Pişirmeden Asla Tüketmeyin Çağrısı Yaptı
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Sofraların en sevilen lezzetlerinden fasulye, çiğ ya da az pişmiş tüketildiğinde barındırdığı zararlı protein nedeniyle uzmanlar tarafından 2026 yılının zehirli bitkisi seçildi. Kaynatılmadan yendiğinde kan hücrelerine zarar vererek şiddetli zehirlenmelere yol açabilen bu besinin mutlaka yüksek ısıda pişirilmesi gerekiyor.
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Dünya genelinde tencerelerden eksik olmayan ve Türk mutfağında da geniş yer tutan adi fasulye, Almanya’daki Wandsbek Botanik Bahçesi’nin düzenlediği geleneksel değerlendirmede 2026 yılının zehirli bitkisi ilan edildi.
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Yeterli ısıl işlem görmemiş fasulyelerin tüketilmesi özellikle sindirim kanalında ağır hasarlara yol açıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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