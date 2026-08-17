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2026'nın En Tehlikelisi ‘Sofralarımızın Baş Tacı’ Oldu: Uzmanlar Pişirmeden Asla Tüketmeyin Çağrısı Yaptı

2026'nın En Tehlikelisi ‘Sofralarımızın Baş Tacı’ Oldu: Uzmanlar Pişirmeden Asla Tüketmeyin Çağrısı Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.08.2026 - 13:41
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Sofraların en sevilen lezzetlerinden fasulye, çiğ ya da az pişmiş tüketildiğinde barındırdığı zararlı protein nedeniyle uzmanlar tarafından 2026 yılının zehirli bitkisi seçildi. Kaynatılmadan yendiğinde kan hücrelerine zarar vererek şiddetli zehirlenmelere yol açabilen bu besinin mutlaka yüksek ısıda pişirilmesi gerekiyor.

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Dünya genelinde tencerelerden eksik olmayan ve Türk mutfağında da geniş yer tutan adi fasulye, Almanya’daki Wandsbek Botanik Bahçesi’nin düzenlediği geleneksel değerlendirmede 2026 yılının zehirli bitkisi ilan edildi.

Dünya genelinde tencerelerden eksik olmayan ve Türk mutfağında da geniş yer tutan adi fasulye, Almanya’daki Wandsbek Botanik Bahçesi’nin düzenlediği geleneksel değerlendirmede 2026 yılının zehirli bitkisi ilan edildi.

Bu seçimin arkasında fasulyenin faydasız olması değil; son dönemde yaygınlaşan çiğ beslenme alışkanlıkları ve mutfakta yapılan hatalı pişirme yöntemlerinin yarattığı ciddi sağlık riskleri yer alıyor. Fasulye, doğada kendisini zararlı böceklerden ve canlılardan korumak için 'fazin' adı verilen özel bir protein barındırıyor. Bitki yeterince pişirilmediğinde aktif kalan bu zehirli madde, vücuda girdiğinde kırmızı kan hücrelerinin birbirine yapışmasına neden olarak kan dolaşımının doğal dengesini bozabiliyor.

Yeterli ısıl işlem görmemiş fasulyelerin tüketilmesi özellikle sindirim kanalında ağır hasarlara yol açıyor.

Yeterli ısıl işlem görmemiş fasulyelerin tüketilmesi özellikle sindirim kanalında ağır hasarlara yol açıyor.

Vücuda giren toksin kısa süre içinde şiddetli mide bulantısı, durdurulamayan kusma ve yoğun bağırsak krampları gibi zehirlenme belirtileri gösteriyor. Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olan küçük çocuklarda ise yalnızca 5-6 tane çiğ fasulye tanesi bile hayati risk taşıyan ağır reaksiyonları tetikleyebiliyor.

Fasulyenin içindeki bu tehlikeli proteini tamamen etkisiz hale getirmenin tek yolu ise doğru pişirme tekniklerinden geçiyor. Fazin maddesi yüksek ısıya dayanamayarak parçalanan bir yapıya sahip olduğu için fasulyelerin en az 100 derece kaynar suda iyice yumuşayana kadar pişirilmesi şart koşuluyor. Uzmanlar, ister sıcak yemeklerde ister soğuk salatalarda kullanılsın, fasulyenin hiçbir koşulda çiğ ya da diri bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Kararı kamuoyuyla paylaşan botanik uzmanları, amaçlarının insanları fasulye tüketiminden uzaklaştırmak olmadığını, aksine bilinçsiz çiğ tüketim trendlerine karşı mutfaklarda doğru hazırlama kurallarını hatırlatmak olduğunu vurguluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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