2026'nın En Tehlikelisi ‘Sofralarımızın Baş Tacı’ Oldu: Uzmanlar Pişirmeden Asla Tüketmeyin Çağrısı Yaptı

Vücuda giren toksin kısa süre içinde şiddetli mide bulantısı, durdurulamayan kusma ve yoğun bağırsak krampları gibi zehirlenme belirtileri gösteriyor. Bağışıklık sistemi henüz tam gelişmemiş olan küçük çocuklarda ise yalnızca 5-6 tane çiğ fasulye tanesi bile hayati risk taşıyan ağır reaksiyonları tetikleyebiliyor.

Fasulyenin içindeki bu tehlikeli proteini tamamen etkisiz hale getirmenin tek yolu ise doğru pişirme tekniklerinden geçiyor. Fazin maddesi yüksek ısıya dayanamayarak parçalanan bir yapıya sahip olduğu için fasulyelerin en az 100 derece kaynar suda iyice yumuşayana kadar pişirilmesi şart koşuluyor. Uzmanlar, ister sıcak yemeklerde ister soğuk salatalarda kullanılsın, fasulyenin hiçbir koşulda çiğ ya da diri bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Kararı kamuoyuyla paylaşan botanik uzmanları, amaçlarının insanları fasulye tüketiminden uzaklaştırmak olmadığını, aksine bilinçsiz çiğ tüketim trendlerine karşı mutfaklarda doğru hazırlama kurallarını hatırlatmak olduğunu vurguluyor.