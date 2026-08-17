Hepimizin Evinde Olan Eşya, Vücudumuzu Saran Hastalığın En Büyük Sorumlusu Çıktı
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Kaynak: https://www.science.com/the-clearest-...
Günlük yaşantımızda sıkça başvurduğumuz streç filmlerden paket servis bardaklarına kadar birçok üründe bulunan polietilen maddesinin, sağlıklı beslenen kişilerde dahi karaciğer yağlanması riskini ciddi ölçüde artırabileceği ortaya kondu. ABD'de yapılan yeni bir araştırma, mutfaklarımızdaki bu görünmez tehlikenin karaciğerin doğal savunma sistemini nasıl çökerttiğini gözler önüne seriyor.
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Modern yaşamın en büyük kolaylıklarından biri olarak görülen ve mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz gıda ambalajları, sağlığımız üzerinde bugüne kadar fark edilmemiş ağır bir tahribat yaratıyor olabilir.
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Çalışmada elde edilen en çarpıcı bulgu, mikroplastiklerin zararlı etkilerinin sadece kötü beslenen bireylerle sınırlı kalmaması oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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