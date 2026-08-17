Hepimizin Evinde Olan Eşya, Vücudumuzu Saran Hastalığın En Büyük Sorumlusu Çıktı

Texas A&M Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yürütülen ve sonuçları Science Advances dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, dünyada en çok üretilen plastik türü olan polietilenin karaciğer sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu ilk kez bu kadar net bir şekilde kanıtladı. Saklama kaplarında, paket yemek ambalajlarında ve hatta tek kullanımlık içecek bardaklarında yoğun olarak kullanılan bu maddenin, vücuda mikro düzeyde girdiğinde doğrudan metabolizmayı hedef aldığı ve karaciğer yağlanmasını tetiklediği belirlendi.

Bugüne kadar karaciğer yağlanması ve buna bağlı olarak gelişen karaciğer hasarı, büyük ölçüde obezite, yüksek tansiyon, diyabet ve düzensiz beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilendiriliyordu. İnsanların çoğu zaman tesadüfen fark ettiği, ilerleyen aşamalarda ise yorgunluk ve sağ kaburga altında ağrı gibi belirtilerle kendini gösteren bu sinsi hastalığın, görünüşe göre çok daha yaygın bir suçlusu var. Araştırmacılar, polietilenin diğer birçok plastiğe kıyasla daha masum kabul edilmesine rağmen, aslında karaciğerin kendi kendini onarma ve savunma yeteneğini temelden sarstığını keşfetti. Moleküler farmakolog Adi Joshi'nin liderliğindeki ekip, bu yaygın plastiğin mikroskobik parçacıklarının hücresel düzeyde yarattığı tahribatı fareler üzerinde sekiz hafta süren detaylı bir deneyle gözlemledi.