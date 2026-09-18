Yaşlılar İçin Bakım Sigortası Geliyor: Murat Bal Kritik Detayları Açıkladı
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2027-2029 Orta Vadeli Program'a giren uzun dönemli bakım sigortası, milyonlarca yaşlı ve yakınını ilgilendiren yeni bir sosyal güvenlik modeli olarak gündemde. Sosyal Güvenlik Müşaviri ve Ekonomist Murat Bal, sistemin 65 yaş sınırı olup olmayacağını, primlerin kimden kesileceğini ve vatandaşın bu haktan ne zaman yararlanabileceğini değerlendirdi.
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Türkiye'de 65 Yaş Üstü Nüfus 9,58 Milyona Ulaştı, Bakım Yükü Artıyor
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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