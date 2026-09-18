Yaşlılar İçin Bakım Sigortası Geliyor: Murat Bal Kritik Detayları Açıkladı

Bakım sigortasıyla ilgili en çok sorulan sorulardan biri 65 yaş sınırı. Bal, sistemin yalnızca yaşlılarla sınırlı kalması gerekmediğini, yaştan bağımsız olarak uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan herkesin kapsama girebileceğini söylüyor. Ona göre asıl belirleyici unsur yaş değil, kişinin günlük yaşam faaliyetlerini bağımsız yürütüp yürütemediği ve sürekli desteğe ihtiyaç duyup duymadığı olacak. Resmi değerlendirme kriterlerinin ise henüz kesinleşmediğini vurguluyor.

Sistemin en kritik sorularından biri de primin kim tarafından ödeneceği. Bal, çalışan, işveren ve devlet arasında şu an için kesinleşmiş bir prim paylaşımı bulunmadığını söylüyor. Ayrı bir sosyal sigorta primi oluşturulması durumunda bunun çalışan ve işverene ek maliyet getirip getirmeyeceğinin; prim oranına, devlet katkısına ve seçilecek finansman modeline bağlı olacağını belirtiyor. Bu nedenle bugünden net bir yüzde vermenin doğru olmayacağını ekliyor.

Peki sistem ailelerin cebini nasıl rahatlatacak? Bal'a göre amaç, özel bakıcı veya bakım merkezi için yüksek meblağlar ödeyen ailelerin bu maliyetin tamamını üstlenmesini önlemek; sistem kapsamındaki hizmetlerden yararlanan kişilerin masraflarının bir kısmı sosyal sigorta tarafından karşılanabilecek. Mevcut evde bakım desteğiyle yeni sistemin nasıl bir ilişki kuracağı ise nihai tasarımda belirlenecek.

Vatandaşın en çok merak ettiği soru ise sigortanın ne zaman devreye girecek. 2027-2029 OVP 6 Eylül 2026'da açıklandı ancak bu tarih, ödemelerin 2027'de başlayacağı anlamına gelmiyor. Bal, önce sistemin hukuki ve kurumsal altyapısının, kapsamının, prim-finansman modelinin ve hak sahipliği kriterlerinin belirlenmesi gerektiğini hatırlatarak bugün için kesin bir başlangıç tarihi vermenin mümkün olmadığını söylüyor.