SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Seyyanen Zam İçin Tarih Verdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 maaş zamlarıyla ilgili konuştu. Erdursun'a göre 2027 yılının Ocak ayında emekli aylıklarına ayrıca bir zam yapılmayacak, sadece yasal olarak verilmesi gereken enflasyon farkı yansıtılacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28-29 bandında gerçekleşmesini bekleyen Erdursun, Merkez Bankası'nın da son açıklamasında yıl sonu tahminini yüzde 29 civarına çektiğini hatırlattı.

Bu tahmine göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık yüzde 9-9,5, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 7,5 oranında enflasyon farkı yansıyacak. Erdursun, halk arasında 'zam' diye bilinen bu artışın aslında yasal bir zorunluluk olan enflasyon farkından ibaret olduğunun altını çizdi.

Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira 52 kuruşta bulunuyor; 25 bin, 30 bin, 40 bin hatta 50 bin lira alan emekliler de var. Yüzde 9,5'lik bir farkla en düşük aylığın yaklaşık 25 bin 800 liraya, yani 2 bin 200-2 bin 500 lira aralığında bir artışa ulaşacağını söyleyen Erdursun, enflasyonun yüzde 31'e kadar çıkması halinde artışın yüzde 10'a yükselebileceğini ve rakamların 100-200 lira oynayabileceğini de sözlerine ekledi.