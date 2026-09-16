SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Seyyanen Zam İçin Tarih Verdi
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Emeklinin gözü yeniden 2027 yılının ilk ayında yapılacak zamda. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV'de sorulan 'Nefes aldıracak bir zam gelir mi?' sorusunu tek tek yanıtladı. Erdursun'un verdiği rakamlar, emeklinin beklediği tablodan oldukça farklı çıktı.
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SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammı tahminini anlattı.
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Seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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