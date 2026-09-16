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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Seyyanen Zam İçin Tarih Verdi

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emekliye Seyyanen Zam İçin Tarih Verdi

SGK Emekli Zammı Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.09.2026 - 14:52
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Emeklinin gözü yeniden 2027 yılının ilk ayında yapılacak zamda. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, Halk TV'de sorulan 'Nefes aldıracak bir zam gelir mi?' sorusunu tek tek yanıtladı. Erdursun'un verdiği rakamlar, emeklinin beklediği tablodan oldukça farklı çıktı.

Kaynak: Halk TV

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SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammı tahminini anlattı.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaş zammı tahminini anlattı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2027 maaş zamlarıyla ilgili konuştu. Erdursun'a göre 2027 yılının Ocak ayında emekli aylıklarına ayrıca bir zam yapılmayacak, sadece yasal olarak verilmesi gereken enflasyon farkı yansıtılacak. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 28-29 bandında gerçekleşmesini bekleyen Erdursun, Merkez Bankası'nın da son açıklamasında yıl sonu tahminini yüzde 29 civarına çektiğini hatırlattı.

Bu tahmine göre SSK ve Bağkur emeklilerine yaklaşık yüzde 9-9,5, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 7,5 oranında enflasyon farkı yansıyacak. Erdursun, halk arasında 'zam' diye bilinen bu artışın aslında yasal bir zorunluluk olan enflasyon farkından ibaret olduğunun altını çizdi.

Bugün en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira 52 kuruşta bulunuyor; 25 bin, 30 bin, 40 bin hatta 50 bin lira alan emekliler de var. Yüzde 9,5'lik bir farkla en düşük aylığın yaklaşık 25 bin 800 liraya, yani 2 bin 200-2 bin 500 lira aralığında bir artışa ulaşacağını söyleyen Erdursun, enflasyonun yüzde 31'e kadar çıkması halinde artışın yüzde 10'a yükselebileceğini ve rakamların 100-200 lira oynayabileceğini de sözlerine ekledi.

Seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi.

Seyyanen zam olacak mı? SGK uzmanı Özgür Erdursun tarih verdi.

Erdursun, Ocak ayında enflasyon farkının dışında ayrı bir intibak ya da seyyanen artış düzenlemesi beklemediğini net şekilde ifade etti. Ancak 2027'nin ikinci 6 aylık enflasyon farkının verileceği Temmuz ayına gelindiğinde tablonun değişebileceğini öngördü.

O döneme seçimin daha da yaklaşmış olacağını hatırlatan uzman, enflasyon farkına ilave olarak 'seyyanen artış', 'refah payı' ya da 'intibak yasası' adıyla yeni bir düzenleme yapılmasını kuvvetle muhtemel gördüğünü, ancak düzenlemenin adının ne olacağını şu an bilmediğini söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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