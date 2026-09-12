Emekliye Seyyanen Zam Gelecek mi? Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım

Sorunun kökeninde 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan ek ödeme bulunuyor. O dönem aktif memurlara 8 bin 77 TL tutarında bir ödeme yapılmış, ancak bu tutar emekli memurların maaşlarına aynı şekilde yansıtılmamıştı. Uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünen çok sayıda emekli memur, hak kaybına uğradıkları gerekçesiyle idare mahkemelerine ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Benzer gerekçeyle açılan davaların sayısının artması üzerine Anayasa Mahkemesi, aynı konudaki başvuruları tek çatı altında toplayarak birleştirme kararı aldı. Bu adım, yargı sürecini hızlandırmayı amaçlıyor ancak başvuruların esasına ilişkin bir değerlendirme içermiyor.