article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekliye Seyyanen Zam Gelecek mi? Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım

Emekliye Seyyanen Zam Gelecek mi? Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım

Emekli Zammı Anayasa Mahkemesi Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 16:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren seyyanen zam sorusuna henüz kesin bir yanıt gelmedi. Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam yapılıp yapılmayacağı, Anayasa Mahkemesi'nin önündeki davalara bağlı bekliyor. Yüksek Mahkeme, konuyla ilgili birden fazla bireysel başvuruyu birleştirerek tek dosya haline getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Seyyanen zam tartışması büyüyor. Seyyanen zam olacak mı?

Seyyanen zam tartışması büyüyor. Seyyanen zam olacak mı?

Sorunun kökeninde 2023 yılında görevdeki memurlara yapılan ek ödeme bulunuyor. O dönem aktif memurlara 8 bin 77 TL tutarında bir ödeme yapılmış, ancak bu tutar emekli memurların maaşlarına aynı şekilde yansıtılmamıştı. Uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünen çok sayıda emekli memur, hak kaybına uğradıkları gerekçesiyle idare mahkemelerine ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Benzer gerekçeyle açılan davaların sayısının artması üzerine Anayasa Mahkemesi, aynı konudaki başvuruları tek çatı altında toplayarak birleştirme kararı aldı. Bu adım, yargı sürecini hızlandırmayı amaçlıyor ancak başvuruların esasına ilişkin bir değerlendirme içermiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam gelecek mi?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam gelecek mi?

Konuyla ilgili dikkat çeken bir husus, birleştirme kararının hiçbir şekilde seyyanen zammın onaylandığı anlamına gelmediği. Anayasa Mahkemesi, dosyaları birleştirmesinin ardından başvuruların esasını, yani memur emeklilerinin gerçekten hak kaybına uğrayıp uğramadığını ayrıca inceleyecek. Mahkemenin bu konudaki nihai kararı açıklanmadan, memur emeklisine otomatik bir zam ya da yeni bir ödeme yapılması söz konusu değil.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de benzer bir seyyanen zam talebi kamuoyunda uzun süredir dile getiriliyor, ancak bu grup için de şu ana kadar resmi bir düzenleme hayata geçirilmedi. Milyonlarca emekli, hem memur emeklisi davasının hem de SSK ve Bağ-Kur emeklisi taleplerinin sonucunu yakından takip ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın