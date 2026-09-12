Emekliye Seyyanen Zam Gelecek mi? Anayasa Mahkemesi'nden Kritik Adım
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Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren seyyanen zam sorusuna henüz kesin bir yanıt gelmedi. Memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek bir zam yapılıp yapılmayacağı, Anayasa Mahkemesi'nin önündeki davalara bağlı bekliyor. Yüksek Mahkeme, konuyla ilgili birden fazla bireysel başvuruyu birleştirerek tek dosya haline getirdi.
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Seyyanen zam tartışması büyüyor. Seyyanen zam olacak mı?
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SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam gelecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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