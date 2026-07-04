En Düşük Emekli Maaşı ve Seyyanen Zamda Yeni Karar

Ekonomi yönetiminin 'muhtaçlık ve gelir tamamlama' esaslı bir sisteme geçeceği, kök maaşı düşük olanların sıfır zam riskiyle karşılaşabileceği yönündeki iddialar endişe yaratmıştı. Ancak TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, 20.000 TL olan taban maaş üzerinden kümülatif bir güncelleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 23.552 TL'ye çıkarıldı. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre bu formül yeni tartışmaları beraberinde getirdi:

'2019 yılında sadece 800 bin kişiyi kapsayan bu taban maaş uygulaması, artık 5 milyonu aşkın emekliyi kapsar hâle gelecektir.

· Kök maaşı en dipte olanlar %100’e yakın bir devlet desteği alırken; ömrünü çalışarak geçirmiş, yüksek prim ödemiş kişilere neredeyse hiç devlet desteği yansımayacaktır.

· Kök maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlar, çok çalıştıkları ve sisteme yüksek katkı sundukları için âdeta cezalandırılmış olacaklardır. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, temmuz ayında bu kesime yönelik herhangi bir refah payı verilmesi planlanmamaktadır.'