En Düşük Emekli Maaşı ve Seyyanen Zamda Yeni Karar
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı verilerini paylaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz ayı zam oranları belli oldu. TBMM’ye verilen kanun teklifiyle 20 bin lira olan en düşük maaşı 23 bin 552 TL’ye yükseltti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları ve maaşlara yansıyacak net rakamları değerlendirdi.
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Emekli maaş zammı belli oldu: Oranlar enflasyon gerisinde kaldı.
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En düşük emekli maaşı belli oldu, tartışmalar arttı.
Seyyanen zam olacak mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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