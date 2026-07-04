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Ekonomi
En Düşük Emekli Maaşı ve Seyyanen Zamda Yeni Karar

En Düşük Emekli Maaşı ve Seyyanen Zamda Yeni Karar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
04.07.2026 - 09:30
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı verilerini paylaşmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emeklinin heyecanla beklediği temmuz ayı zam oranları belli oldu. TBMM’ye verilen kanun teklifiyle 20 bin lira olan en düşük maaşı 23 bin 552 TL’ye yükseltti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoları ve maaşlara yansıyacak net rakamları değerlendirdi.

Kaynak: Türkiye gazetesi

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Emekli maaş zammı belli oldu: Oranlar enflasyon gerisinde kaldı.

Emekli maaş zammı belli oldu: Oranlar enflasyon gerisinde kaldı.

TÜİK tarafından açıklanan veriler, Ocak-Haziran 2026 dönemini kapsayan 6 aylık kümülatif enflasyon rotasını çizdi. Yılın ilk 5 ayında biriken %16,60'lık artışa, haziran ayındaki %0,99'luk veri de eklenince 6 aylık toplam kümülatif enflasyon %17,76 olarak kayıtlara geçti.  Bu oran, temmuz ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yasal hakkı olarak maaşlarına doğrudan yansıtılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri %17,76'lık bir artış alırken, memurlar ve memur emeklileri için durum farklı gelişti. Yürürlükteki toplu sözleşme hükümleri nedeniyle, memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı güncelleme oranı %13,52'de kaldı.

En düşük emekli maaşı belli oldu, tartışmalar arttı.

En düşük emekli maaşı belli oldu, tartışmalar arttı.

Ekonomi yönetiminin 'muhtaçlık ve gelir tamamlama' esaslı bir sisteme geçeceği, kök maaşı düşük olanların sıfır zam riskiyle karşılaşabileceği yönündeki iddialar endişe yaratmıştı. Ancak TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle, 20.000 TL olan taban maaş üzerinden kümülatif bir güncelleme yapıldı ve en düşük emekli maaşı 23.552 TL'ye çıkarıldı. SGK uzmanı İsa Karakaş'a göre bu formül yeni tartışmaları beraberinde getirdi:

'2019 yılında sadece 800 bin kişiyi kapsayan bu taban maaş uygulaması, artık 5 milyonu aşkın emekliyi kapsar hâle gelecektir.

· Kök maaşı en dipte olanlar %100’e yakın bir devlet desteği alırken; ömrünü çalışarak geçirmiş, yüksek prim ödemiş kişilere neredeyse hiç devlet desteği yansımayacaktır.

· Kök maaşı 20.000 TL ve üzerinde olanlar, çok çalıştıkları ve sisteme yüksek katkı sundukları için âdeta cezalandırılmış olacaklardır. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, temmuz ayında bu kesime yönelik herhangi bir refah payı verilmesi planlanmamaktadır.'

Seyyanen zam olacak mı?

Seyyanen zam olacak mı?

İsa Karakaş, 2023 yılndan bu yana emeklilere sözü verilen seyyanen zamma da değindi. Seyyanen zammın bu sene de getirilmeyeceğini söyleyen Karakaş, “İlk açıklandığı dönemde 8 bin 77 TL olan seyyanen artış, kümülatif hesaplamalarla bugün itibarıyla 22 bin TL’yi aşmış durumdadır. Mevcut durumda en düşük memur emeklisi maaşı 27.877 TL seviyesindedir. Eğer verilen sözler tutulsaydı ve %13,52'lik temmuz güncellemesine bu seyyanen artış eklenseydi, en düşük memur emeklisinin maaşı 57.000 TL’ye ulaşacaktı” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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