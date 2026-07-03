Memur Maaş Zammı Kesinleşti: Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu!

Milyonların gelirini doğrudan etkileyen süreç, 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri ve enflasyon verilerinin bir araya gelmesiyle sonuçlandı. Yılın ilk 5 ayında netleşen kümülatif verilere göre memurların alacağı artış oranı zaten yüzde 12,41 seviyesini bulmuştu. Haziran ayı enflasyon verisinin de sisteme dahil edilmesiyle birlikte memur ve memur emeklisinin nihai Temmuz zammı yüzde 13,51 olarak kayıtlara geçti.

Maaşlara yapılacak bu artış, sadece kamuda aktif görev yapan personeli değil; memur emeklilerini, engelli aylığı alanları, 65 yaş aylığı sahiplerini ve evde bakım desteği alan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Çünkü sosyal yardım ödemeleri de memur maaş katsayısına endeksli olarak aynı oranda yükseliyor.