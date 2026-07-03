Memur Maaş Zammı Kesinleşti: Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu!
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Milyonlarca kamu çalışanının ve memur emeklisinin haftalardır büyük bir merakla beklediği kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk yarısının son verisi olan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını resmen duyurdu. Bu açıklamayla birlikte, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci 6 aylık dönemi için alacağı maaş zammı ve enflasyon farkı netlik kazandı. Kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden doğan haklarına, ilk 6 aydaki enflasyon farkının da eklenmesiyle yeni maaş tablosu meslek meslek şekillendi. İşte öğretmen, doktor, polis, avukat maaşı...
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Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?
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Meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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