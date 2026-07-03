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Memur Maaş Zammı Kesinleşti: Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu!

Memur Maaş Zammı Kesinleşti: Meslek Meslek Yeni Maaş Tablosu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 10:34
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Milyonlarca kamu çalışanının ve memur emeklisinin haftalardır büyük bir merakla beklediği kritik gün geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk yarısının son verisi olan Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını resmen duyurdu. Bu açıklamayla birlikte, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci 6 aylık dönemi için alacağı maaş zammı ve enflasyon farkı netlik kazandı. Kamu görevlilerinin toplu sözleşmeden doğan haklarına, ilk 6 aydaki enflasyon farkının da eklenmesiyle yeni maaş tablosu meslek meslek şekillendi. İşte öğretmen, doktor, polis, avukat maaşı...

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Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar oldu?

Milyonların gelirini doğrudan etkileyen süreç, 8. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri ve enflasyon verilerinin bir araya gelmesiyle sonuçlandı. Yılın ilk 5 ayında netleşen kümülatif verilere göre memurların alacağı artış oranı zaten yüzde 12,41 seviyesini bulmuştu. Haziran ayı enflasyon verisinin de sisteme dahil edilmesiyle birlikte memur ve memur emeklisinin nihai Temmuz zammı yüzde 13,51 olarak kayıtlara geçti.

Maaşlara yapılacak bu artış, sadece kamuda aktif görev yapan personeli değil; memur emeklilerini, engelli aylığı alanları, 65 yaş aylığı sahiplerini ve evde bakım desteği alan vatandaşları da doğrudan etkiliyor. Çünkü sosyal yardım ödemeleri de memur maaş katsayısına endeksli olarak aynı oranda yükseliyor.

Meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu.

Meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu.

Yapılan yüzde 13,51'lik kesin artışın ardından, kamuda en çok merak edilen meslek gruplarının yeni dönemde banka hesaplarına yatacak net maaşları şu şekilde güncellendi:

  • Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4: Mevcut maaşı 94.384 TL, %13,52 zamlı maaşı 107.145 TL

  • * Memur (Üniv. Mez.) 9/1: Mevcut maaşı 64.397 TL, %13,52 zamlı maaşı 73.103 TL

  • * Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut maaşı 81.219 TL, %13,52 zamlı maaşı 92.200 TL

  • * Öğretmen 1/4: Mevcut maaşı 73.368 TL, %13,52 zamlı maaşı 83.287 TL

  • * Başkomiser 3/1: Mevcut maaşı 89.214 TL, %13,52 zamlı maaşı 101.276 TL

  • * Polis Memuru 8/1: Mevcut maaşı 81.617 TL, %13,52 zamlı maaşı 92.652 TL

  • * Uzman Doktor 1/4: Mevcut maaşı 150.426 TL, %13,52 zamlı maaşı 170.764 TL

  • * Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1: Mevcut maaşı 74.770 TL, %13,52 zamlı maaşı 84.879 TL

  • * Mühendis 1/4: Mevcut maaşı 96.211 TL, %13,52 zamlı maaşı 109.219 TL

  • * Teknisyen (Lise Mez.) 11/1: Mevcut maaşı 66.870 TL, %13,52 zamlı maaşı 75.911 TL

  • * Profesör 1/4: Mevcut maaşı 135.089 TL, %13,52 zamlı maaşı 153.353 TL

  • * Araştırma Görevlisi 7/1: Mevcut maaşı 90.568 TL, %13,52 zamlı maaşı 102.813 TL

  • * Vaiz 1/4: Mevcut maaşı 76.653 TL, %13,52 zamlı maaşı 87.016 TL

  • * Avukat: Mevcut maaşı 90.000 TL, %13,52 zamlı maaşı 102.168 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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