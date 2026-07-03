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Haziran Enflasyonu Sonrası Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Haziran Enflasyonu Sonrası Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.07.2026 - 10:05
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla Temmuz ayı kira artış oranı da belli oldu.

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Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranı da belli oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kira zam oranı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon da yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. 

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz 2026’da uygulanacak kira artış oranı da yüzde 32,03 olarak belirlendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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