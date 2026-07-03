Temmuz 2026 Emekli Maaş Zammı Nihayet Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin maaş zammı da belli oldu.

Emekli maaş zammı 2026

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı yüzde 17.76 oldu.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 13.5 oldu.