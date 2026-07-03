Temmuz 2026 Emekli Maaş Zammı Nihayet Belli Oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Böylece emeklinin maaş zammı da nihayet ortaya çıktı.
Emekli maaş zammı ne kadar oldu?
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı yüzde 17.76 oldu.
Memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 13.5 oldu.
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Emekli maaş zammı Temmuz 2026: Emekliye ne kadar zam yapıldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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