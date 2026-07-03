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Ekonomi
Temmuz 2026 Emekli Maaş Zammı Nihayet Belli Oldu

Temmuz 2026 Emekli Maaş Zammı Nihayet Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 10:03
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Haziran ayı verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Böylece emeklinin maaş zammı da nihayet ortaya çıktı.

Emekli maaş zammı ne kadar oldu?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı yüzde 17.76 oldu.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 13.5 oldu.

En düşük emekli maaşı ne kadar?👇🏻

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Emekli maaş zammı Temmuz 2026: Emekliye ne kadar zam yapıldı?

Emekli maaş zammı Temmuz 2026: Emekliye ne kadar zam yapıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,03 artış olarak gerçekleşti.

Yılda iki kez 6 aylık enflasyon farkına göre zam alan emeklilerin maaş zammı da belli oldu. 

Emekli maaş zammı 2026

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı yüzde 17.76 oldu.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 13.5 oldu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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