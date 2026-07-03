En Düşük Emekli Maaşı Açıklandı: En Düşük Emekli Maaşına Düzenleme Yapılacak mı?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayına aylık enflasyon yüzde 0,99 olurken yıllık enflasyon yüzde 32,11 olarak gerçekleşti.
SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisinin maaş zam oranı belli oldu.
En düşük emekli maaşı 23.552 TL olacak. En düşük emekli maaşına düzenleme yapılması için gözler Meclis'e çevrildi.
Bakan Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığında yapılacak artışa ilişkin, '3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclis'inde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlı olur' açıklamasında bulunmuştu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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