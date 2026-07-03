Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Kuruşu Kuruşuna Yeni Emekli Maaş Listesi

Türkiye'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışlar, yasal mevzuat gereği yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. Bu artışların hesaplanmasında en temel belirleyici unsur ise TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri oluyor.

Sistem işleyişine göre; SSK ve Bağ-Kur çatısı altındaki emekliler, doğrudan doğruya 6 aylık enflasyon oranının kümülatif toplamı kadar net bir zam alıyor. Memurlar ve memur emeklilerinde ise süreç biraz daha farklı işliyor. Onların maaş artışları, daha önce imzalanan toplu sözleşme oranlarına, bu oranların üzerinde gerçekleşen enflasyon farkının ilave edilmesiyle hesaplanıyor.

Yılın ilk döneminde, yani Ocak ayında yapılan artışlarda SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kayıtlara geçmişti. Memur ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki hak sahiplerinin zam oranı ise yüzde 18,60 şeklinde hesaplanmıştı. Yapılan bu düzenlemelerin ardından Türkiye genelinde prim gününü dolduranlar için taban emekli aylığı 20.000 TL seviyesine çekilmişti.