Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Kuruşu Kuruşuna Yeni Emekli Maaş Listesi
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Temmuz 2026 maaş zammı oranları nihayet resmiyet kazandı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 6 aylık zorlu dönemin geride kalmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ceplerine yansıyacak net artış oranları da netlik kazanmış oldu. Peki, emekli ne kadar alacak? İşte en çok merak edilen tüm detaylar ve kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...
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Emekli maaş zammı nasıl hesaplanıyor?
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Kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları tablosu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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