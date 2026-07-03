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Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Kuruşu Kuruşuna Yeni Emekli Maaş Listesi

Tüm Emeklileri İlgilendiriyor: Kuruşu Kuruşuna Yeni Emekli Maaş Listesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.07.2026 - 11:19
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Temmuz 2026 maaş zammı oranları nihayet resmiyet kazandı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 6 aylık zorlu dönemin geride kalmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ceplerine yansıyacak net artış oranları da netlik kazanmış oldu. Peki, emekli ne kadar alacak? İşte en çok merak edilen tüm detaylar ve kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu...

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Emekli maaş zammı nasıl hesaplanıyor?

Emekli maaş zammı nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de emekli ve memur maaşlarına yapılacak artışlar, yasal mevzuat gereği yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleştiriliyor. Bu artışların hesaplanmasında en temel belirleyici unsur ise TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri oluyor.

Sistem işleyişine göre; SSK ve Bağ-Kur çatısı altındaki emekliler, doğrudan doğruya 6 aylık enflasyon oranının kümülatif toplamı kadar net bir zam alıyor. Memurlar ve memur emeklilerinde ise süreç biraz daha farklı işliyor. Onların maaş artışları, daha önce imzalanan toplu sözleşme oranlarına, bu oranların üzerinde gerçekleşen enflasyon farkının ilave edilmesiyle hesaplanıyor.

Yılın ilk döneminde, yani Ocak ayında yapılan artışlarda SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kayıtlara geçmişti. Memur ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki hak sahiplerinin zam oranı ise yüzde 18,60 şeklinde hesaplanmıştı. Yapılan bu düzenlemelerin ardından Türkiye genelinde prim gününü dolduranlar için taban emekli aylığı 20.000 TL seviyesine çekilmişti.

Kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları tablosu.

Kuruşu kuruşuna zamlı emekli maaşları tablosu.

2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak yeni maaş skalası tamamen belirlendi. İşte mevcut maaşınıza göre Temmuz ayından itibaren hesabınıza yatacak yeni tutarlar:

  • Mevcut maaşı 20.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 23.552,00 ₺

  • Mevcut maaşı 21.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 24.729,60 ₺

  • Mevcut maaşı 22.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 25.907,20 ₺

  • Mevcut maaşı 23.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 27.084,80 ₺

  • Mevcut maaşı 24.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 28.262,40 ₺

  • Mevcut maaşı 25.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 29.440,00 ₺

  • Mevcut maaşı 26.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 30.617,60 ₺

  • Mevcut maaşı 27.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 31.795,20 ₺

  • Mevcut maaşı 28.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 32.972,80 ₺

  • Mevcut maaşı 29.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 34.150,40 ₺

  • Mevcut maaşı 30.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 35.328,00 ₺

  • Mevcut maaşı 31.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 36.505,60 ₺

  • Mevcut maaşı 32.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 37.683,20 ₺

  • Mevcut maaşı 33.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 38.860,80 ₺

  • Mevcut maaşı 34.000,00 ₺ olanların 2026 yılı yeni maaşı 40.038,40 ₺

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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