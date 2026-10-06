Para Ödülü İçin Klozetten İçecek İçtiler: Yarışma 10 Saat Sürdü
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Yarışmanın adı Game of Thrones, ödülü 100 bin ruble
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Organizatörler klozetlerin yeni ve temiz olduğunu söyledi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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