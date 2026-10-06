article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Para Ödülü İçin Klozetten İçecek İçtiler: Yarışma 10 Saat Sürdü

Para Ödülü İçin Klozetten İçecek İçtiler: Yarışma 10 Saat Sürdü

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Rusya'nın Stavropol kentinde bir sıhhi tesisat firması, alışveriş merkezindeki mağazasında para ödüllü bir yarışma düzenledi. Katılımcılar klozetlerden büyük pipetlerle içecek içmek için yarıştı, ardından klozet kapağında en uzun süre oturmaya çalıştı.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yarışmanın adı Game of Thrones, ödülü 100 bin ruble

Yarışmanın adı Game of Thrones, ödülü 100 bin ruble

Yarışma Game of Thrones adıyla düzenlendi ve kazanana 100 bin ruble verilecekti. Onlarca kişi katıldı. Katılımcılar yedi kişilik gruplara ayrıldı.

İlk aşamada katılımcılar alkolsüz gazlı bir içeceği büyük pipetlerle olabildiğince hızlı içti. Her gruptan en hızlı içen kişi ikinci tura geçti.

İkinci aşamada yedi grup birincisi kapalı bir klozet kapağında olabildiğince uzun süre oturdu. En son oturan kişi kazanan sayılacaktı. 100 bin rubleyi kimin aldığı bilinmiyor.

Organizatörler klozetlerin yeni ve temiz olduğunu söyledi

Organizatörler klozetlerin yeni ve temiz olduğunu söyledi

Olay Temmuz 2026'da gündeme geldi. Organizatörler içeceklerin klozetlerin içine yerleştirilen bardaklara döküldüğünü, klozetlerin temiz ve yepyeni olduğunu anlattı. Sürecin hijyenik ilerlediğini savundular.

Organizatörler 10 saatin sonunda yalnızca iki kişinin yarıştan çekildiğini açıkladı. Kalan katılımcılar devam etti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok kişi yarışmayı aşağılayıcı buldu. Stavropol'da bir kısım kişi yarışmanın kente kötü bir imaj kazandırdığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın