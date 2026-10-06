Para Ödülü İçin Klozetten İçecek İçtiler: Yarışma 10 Saat Sürdü

Yarışma Game of Thrones adıyla düzenlendi ve kazanana 100 bin ruble verilecekti. Onlarca kişi katıldı. Katılımcılar yedi kişilik gruplara ayrıldı.

İlk aşamada katılımcılar alkolsüz gazlı bir içeceği büyük pipetlerle olabildiğince hızlı içti. Her gruptan en hızlı içen kişi ikinci tura geçti.

İkinci aşamada yedi grup birincisi kapalı bir klozet kapağında olabildiğince uzun süre oturdu. En son oturan kişi kazanan sayılacaktı. 100 bin rubleyi kimin aldığı bilinmiyor.