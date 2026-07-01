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Klozetteki Bakterilerden Daha Tehlikeli: Soğuk Kahve İçen Bir İçerik Üreticisi Başına Gelenleri Anlattı

Klozetteki Bakterilerden Daha Tehlikeli: Soğuk Kahve İçen Bir İçerik Üreticisi Başına Gelenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.07.2026 - 13:27

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Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek için başvurduğumuz seçeneklerin başında şüphesiz buzlu kahveler, asitli içecekler ya da serinletici kokteyller geliyor. Fakat bardaktaki buz küplerinin sağlığımızı ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini çoğumuz tahmin bile edemeyiz. Dışarıda içtiğimiz soğuk içeceklerin ardından aniden ortaya çıkan mide ve bağırsak rahatsızlıklarını genellikle tükettiğimiz gıdalara bağlarız. Oysa asıl suçlu, temizliğinden emin olunmayan makinelerde üretilen o hazır buzlar olabilir.

Bir içerik üreticisi, arkadaşlarıyla birlikte bir kafede buzlu kahve içtikten sonra başına gelenleri anlattı. İki arkadaşının bağırsak florasının bozulması nedeniyle günlerce hastanede tedavi gördüğünü, kendisinin ise şiddetli ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı çektiğini belirten içerik üreticisi, kafelerdeki buz makinelerinin iç yüzünü anlattı. 

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Peki, dışarıda severek tükettiğimiz bu buzlu içecekler nasıl oluyor da bizi bir anda hastanelik edebiliyor?

Peki, dışarıda severek tükettiğimiz bu buzlu içecekler nasıl oluyor da bizi bir anda hastanelik edebiliyor?

Yapılan bilimsel araştırmalar ve mikrobiyolojik incelemeler, ticari işletmelerde kullanılan hazır buzların, çoğunlukla klozetlerde bulunan bakteri oranından %70 ila 80 oranında daha fazla bakteri barındırabildiğini ortaya koyuyor. Bunun en temel sebebi, kafelerdeki buz yapma makinelerinin iç mekanizmalarının periyodik olarak temizlenmemesi, ihmal edilmesi ve zamanla bu karanlık, nemli alanlarda Gram-negatif bakteriler ile Candida türü tehlikeli mantarların üremesidir. Üstelik ticari işletmelerin birçoğunda buz üretimi için şebeke ya da arıtma suyu yerine filtrelenmemiş kuyu sularının kullanılması, sudaki patojen mikrop oranını tavan yaptırıyor. Kahveniz bittikten çok sonra bile erimeye devam eden bu kirli buzlar, içeceğe yavaş yavaş zehir salıyor ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde geri dönülemez bağırsak enfeksiyonlarına yol açıyor. Dışarıda buzlu içecek siparişi verirken işletmenin hijyen standartlarını mutlaka sorgulamak ve gerekirse bardağınıza hiç buz koydurmamak, sağlığınızı korumanın en basit ve etkili yoludur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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