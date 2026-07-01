Klozetteki Bakterilerden Daha Tehlikeli: Soğuk Kahve İçen Bir İçerik Üreticisi Başına Gelenleri Anlattı

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarında serinlemek için başvurduğumuz seçeneklerin başında şüphesiz buzlu kahveler, asitli içecekler ya da serinletici kokteyller geliyor. Fakat bardaktaki buz küplerinin sağlığımızı ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini çoğumuz tahmin bile edemeyiz. Dışarıda içtiğimiz soğuk içeceklerin ardından aniden ortaya çıkan mide ve bağırsak rahatsızlıklarını genellikle tükettiğimiz gıdalara bağlarız. Oysa asıl suçlu, temizliğinden emin olunmayan makinelerde üretilen o hazır buzlar olabilir.

Bir içerik üreticisi, arkadaşlarıyla birlikte bir kafede buzlu kahve içtikten sonra başına gelenleri anlattı. İki arkadaşının bağırsak florasının bozulması nedeniyle günlerce hastanede tedavi gördüğünü, kendisinin ise şiddetli ishal, mide bulantısı ve karın ağrısı çektiğini belirten içerik üreticisi, kafelerdeki buz makinelerinin iç yüzünü anlattı.

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