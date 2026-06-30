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Düğün Girişinde Ortalık Karıştı: Meşalelerden Biri Pist Kenarında Oturan Teyzelerin Üzerine Düştü

Düğün Girişinde Ortalık Karıştı: Meşalelerden Biri Pist Kenarında Oturan Teyzelerin Üzerine Düştü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.06.2026 - 19:55

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Bildiğiniz üzere günümüzde düğünlerde birbirinden ilginç anlara şahit oluyoruz. Aylarca bu özel güne hazırlanan gelin ve damat, düğünlerinin farklı ve unutulmaz olması için birbirinden farklı fikirler arıyor. Fakat işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor.

Düğün salonuna ilk adımlarını atan genç çiftin yürüyüşü esnasında meşalelerden biri, düğün salonunun girişinde oturan teyzelerin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran teyzelere kimse müdahale de edemedi. 

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Geri dönülemez sonuçların yaşanmaması için dikkat!

Geri dönülemez sonuçların yaşanmaması için dikkat!

Meşalelerin yaydığı yoğun duman ve kontrolsüz kıvılcımlar, o esnada pist kenarında oturan teyzelerin alevler arasında kalmasına neden oldu. Düğün ve davetlerde sıklıkla kullanılan volkan, havai fişek ve dış mekan meşaleleri, kapalı veya yarı kapalı alanlarda kullanıldığında ciddi risk barındırıyor. Bu tarz piroteknik malzemelerin yüksek ısı üreten kimyasal bileşenleri, sentetik kumaşlı abiyelerle temas ettiği anda saniyeler içinde geri dönülemez yangınlara yol açabiliyor. Eğlenirken güvenliği elden bırakmamak, bu tarz kutlamaların tatsız bitmesini önlemenin tek yolu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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