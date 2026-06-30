Düğün Girişinde Ortalık Karıştı: Meşalelerden Biri Pist Kenarında Oturan Teyzelerin Üzerine Düştü

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Bildiğiniz üzere günümüzde düğünlerde birbirinden ilginç anlara şahit oluyoruz. Aylarca bu özel güne hazırlanan gelin ve damat, düğünlerinin farklı ve unutulmaz olması için birbirinden farklı fikirler arıyor. Fakat işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor.
Düğün salonuna ilk adımlarını atan genç çiftin yürüyüşü esnasında meşalelerden biri, düğün salonunun girişinde oturan teyzelerin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran teyzelere kimse müdahale de edemedi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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