Düğün Girişinde Ortalık Karıştı: Meşalelerden Biri Pist Kenarında Oturan Teyzelerin Üzerine Düştü

Bildiğiniz üzere günümüzde düğünlerde birbirinden ilginç anlara şahit oluyoruz. Aylarca bu özel güne hazırlanan gelin ve damat, düğünlerinin farklı ve unutulmaz olması için birbirinden farklı fikirler arıyor. Fakat işler her zaman planlandığı gibi gitmeyebiliyor.

Düğün salonuna ilk adımlarını atan genç çiftin yürüyüşü esnasında meşalelerden biri, düğün salonunun girişinde oturan teyzelerin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran teyzelere kimse müdahale de edemedi.

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