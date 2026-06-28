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Uyuyan Balığın Öldüğünü Zanneden Genç Kurtarmak İsterken Hayvanı Doğduğuna Pişman Etti

Uyuyan Balığın Öldüğünü Zanneden Genç Kurtarmak İsterken Hayvanı Doğduğuna Pişman Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 12:03

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Evcil hayvan sahiplenmek hayatımıza neşe katsa da bazen onların anlam veremediğimiz hareketleri karşısında şaşkınlık ve korku yaşayabiliyoruz. Özellikle akvaryum dünyasına yeni adım atanlar için her sıra dışı hareket büyük bir panik sebebi olabiliyor. Canlıların kendi doğal habitatlarında sergiledikleri sıradan davranışlar, ev ortamında bizleri oldukça şaşırtıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, akvaryumundaki renkli beta balığını suyun üstünde hareketsiz ve ters dönmüş şekilde görünce öldüğünü sandı. Ancak balığın sadece derin bir uykuda olduğunu fark etmesiyle yaşadığı şaşkınlık, büyük bir kaosa sebep oldu. Balığı kurtarmak isterken daha da perişan eden gencin o anları, izlerken bile büyük panik yaşattı. 

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Akvaryum hobisiyle ilgilenen herkes en az bir kez balığını suyun üzerinde ya da dekorların arasında tamamen hareketsiz görüp panik yapmıştır.

Akvaryum hobisiyle ilgilenen herkes en az bir kez balığını suyun üzerinde ya da dekorların arasında tamamen hareketsiz görüp panik yapmıştır.

Bu durum özellikle betalarda bir hastalık belirtisinden ziyade çok yaygın ve tamamen normal bir uyku alışkanlığıdır. Betalar, diğer birçok balık türünün aksine oldukça derin uyurlar ve uyurken vücut dengelerini tamamen serbest bırakarak yan yatabilir, bitki yapraklarının üzerine tüneyebilir, hatta akvaryum tabanındaki taşların arasında ters dönebilirler.

Bu canlıların labirent adı verilen özel bir solunum organına sahip olması, suyun dışındaki havayı da doğrudan soluyabilmelerini sağlar. Bu nedenle uyumak için genellikle su yüzeyine yakın yerleri, filtre borularının arkasını veya akvaryumda bulunan diğer dekoratif alanları seçerler. Onları bu halde gören sahiplerinin 'yüreği ağzına gelse de' hafif bir ışık değişimi ya da akvaryuma küçük bir dokunuş betanın anında canlanıp yüzmeye başlaması için yeterlidir. Dolayısıyla akvaryumunuzda ters dönmüş bir beta görürseniz hemen en kötüsünü düşünmeyin, muhtemelen sadece keyifli bir öğle uykusunun tadını çıkarıyordur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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