Uyuyan Balığın Öldüğünü Zanneden Genç Kurtarmak İsterken Hayvanı Doğduğuna Pişman Etti

Evcil hayvan sahiplenmek hayatımıza neşe katsa da bazen onların anlam veremediğimiz hareketleri karşısında şaşkınlık ve korku yaşayabiliyoruz. Özellikle akvaryum dünyasına yeni adım atanlar için her sıra dışı hareket büyük bir panik sebebi olabiliyor. Canlıların kendi doğal habitatlarında sergiledikleri sıradan davranışlar, ev ortamında bizleri oldukça şaşırtıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı, akvaryumundaki renkli beta balığını suyun üstünde hareketsiz ve ters dönmüş şekilde görünce öldüğünü sandı. Ancak balığın sadece derin bir uykuda olduğunu fark etmesiyle yaşadığı şaşkınlık, büyük bir kaosa sebep oldu. Balığı kurtarmak isterken daha da perişan eden gencin o anları, izlerken bile büyük panik yaşattı.

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