Şanghay’da Komedi Filmi Gibi Kaza: Boya Taşıyan Kamyon Kaza Yapınca Yolcular Boyaya Bulandı

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Büyük şehirlerin kaotik trafiğinde her gün binlerce kaza meydana geliyor ve maalesef bunların çoğu can sıkıcı sonuçlar doğuruyor. Ancak bazen öyle anlar yaşanıyor ki, aksiliğin trajik boyutu bir anda tamamen absürt bir komedi sahnesine dönebiliyor.
Çin’in Şanghay kentinde meydana gelen 6 araçlık zincirleme trafik kazası, tam anlamıyla Hollywood yapımı komedi filmlerini aratmayan bir görüntüye sahne. Boya taşıyan araçtaki kovalar patlayınca, araçtaki yolcular tamamen beyaza boyandı.
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Kazanın hemen ardından araçtan çıkan şoför ve yolcunun durumu ise çevredekileri hayretler içinde bıraktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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