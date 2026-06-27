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Şanghay’da Komedi Filmi Gibi Kaza: Boya Taşıyan Kamyon Kaza Yapınca Yolcular Boyaya Bulandı

Şanghay’da Komedi Filmi Gibi Kaza: Boya Taşıyan Kamyon Kaza Yapınca Yolcular Boyaya Bulandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.06.2026 - 21:59

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Büyük şehirlerin kaotik trafiğinde her gün binlerce kaza meydana geliyor ve maalesef bunların çoğu can sıkıcı sonuçlar doğuruyor. Ancak bazen öyle anlar yaşanıyor ki, aksiliğin trajik boyutu bir anda tamamen absürt bir komedi sahnesine dönebiliyor. 

Çin’in Şanghay kentinde meydana gelen 6 araçlık zincirleme trafik kazası, tam anlamıyla Hollywood yapımı komedi filmlerini aratmayan bir görüntüye sahne. Boya taşıyan araçtaki kovalar patlayınca, araçtaki yolcular tamamen beyaza boyandı.

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Kazanın hemen ardından araçtan çıkan şoför ve yolcunun durumu ise çevredekileri hayretler içinde bıraktı.

Kazanın hemen ardından araçtan çıkan şoför ve yolcunun durumu ise çevredekileri hayretler içinde bıraktı.

Kovaların patlamasıyla birlikte kamyonun içindeki herkes, saçlarından ayakkabılarına kadar tamamen bembeyaz boyaya bulandı. Üzerlerindeki yoğun boya tabakası yüzünden adeta birer heykele dönüşen kazazedeler ne yapacağını bilemedi. Hem kazazedeler hem oradan geçen diğer sürücüler görüntülere anlam vermekte güçlük çekti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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