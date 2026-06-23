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Norveç'te Yaz Mevsimi: Bir Türk Norveç'te Gece Saatlerinde Yaptığı Yürüyüşü Paylaştı

Norveç'te Yaz Mevsimi: Bir Türk Norveç'te Gece Saatlerinde Yaptığı Yürüyüşü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 23:38

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Kuzey Yarım Küre'nin en büyüleyici coğrafyalarında yaz mevsimi, alışılmışın dışında bir doğa olayıyla hayatı tamamen değiştiriyor. Karanlık ve dondurucu kış aylarının ardından gelen bu dönem, yerel halk ve gezginler için adeta bir canlanma dönemi anlamına geliyor. Gece ile gündüzün arasındaki sınırların kalktığı bu özel zaman diliminde, biyolojik saatiniz size uyumanızı söylese de pencerelerden sızan ışık sizi dışarıya çağırıyor.

@norwaytodayy isimli içerik üreticisi, Norveç'in fiyortlarla çevrili aydınlık bir kasabasında bu eşsiz atmosferi paylaştı. Saatler gece yarısına yaklaşırken aydınlık gökyüzünün altında spora çıkan gezgin, Kuzey Kutup Çizgisi'ne yakın bölgelerde yaz aylarının nasıl yaşandığını gösterdi.

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Peki nedir bu "Beyaz Geceler"?

Peki nedir bu "Beyaz Geceler"?

Norveç'in kuzey bölgelerinde yaşanan bu aydınlık geceler, bilimsel olarak 'Gece Yarısı Güneşi' veya halk arasında bilinen adıyla 'Beyaz Geceler' olarak adlandırılıyor. Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle yaz gündönümü civarında Kuzey Kutbu Güneş'e doğru daha fazla yöneliyor ve bu durum kutup dairesinin içerisindeki bölgelerde güneşin 24 saat boyunca ufuk çizgisinin altına inmesini engelliyor. Videoda da tam saat 23.00'ü gösterirken gökyüzünün tıpkı bir sabah başlangıcı gibi parlak ve mavi olması, bu durumun bir sonucu. Uzun kış karanlığından çıkan Norveçliler, D vitamini depolarını doldurmak ve bu eşsiz aydınlığın tadını çıkarmak için uyku saatlerinden ödün vererek gece yürüyüşleri, dağ tırmanışları veya fiyort kenarında gece yarısı koşuları yapmayı bir yaşam tarzı haline getiriyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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