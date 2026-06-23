Norveç'te Yaz Mevsimi: Bir Türk Norveç'te Gece Saatlerinde Yaptığı Yürüyüşü Paylaştı

Kuzey Yarım Küre'nin en büyüleyici coğrafyalarında yaz mevsimi, alışılmışın dışında bir doğa olayıyla hayatı tamamen değiştiriyor. Karanlık ve dondurucu kış aylarının ardından gelen bu dönem, yerel halk ve gezginler için adeta bir canlanma dönemi anlamına geliyor. Gece ile gündüzün arasındaki sınırların kalktığı bu özel zaman diliminde, biyolojik saatiniz size uyumanızı söylese de pencerelerden sızan ışık sizi dışarıya çağırıyor.

@norwaytodayy isimli içerik üreticisi, Norveç'in fiyortlarla çevrili aydınlık bir kasabasında bu eşsiz atmosferi paylaştı. Saatler gece yarısına yaklaşırken aydınlık gökyüzünün altında spora çıkan gezgin, Kuzey Kutup Çizgisi'ne yakın bölgelerde yaz aylarının nasıl yaşandığını gösterdi.