Türkiye Gezisi Sırasında İlk Kez Ezan Sesi Duyan Kadın Duygusal Anlar Yaşadı

Farklı bir ülkeyi görmek, yeni yerler ziyaret etmek insana bambaşka deneyimler sunuyor. Bazen hiç beklemediğimiz bir yerde, hiç beklemediğimiz bir olay bize bambaşka hisler yaşatabiliyor. O kültürdeki insanlar için sıradanlaşmış herhangi bir şey, bizim için koca bir deneyime dönüşebiliyor.

Türkiye gezisi sırasında bir mekanda otururken ilk kez ezan sesini duyan yabancı bir kadın turist, yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arka planda tarihi cami silüeti ile, duyduğu ezan sesi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan turist o anları 'Neden ağlıyorum, biri açıklayabilir mi?' notuyla paylaştı.