Türkiye Gezisi Sırasında İlk Kez Ezan Sesi Duyan Kadın Duygusal Anlar Yaşadı

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Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DbeB-2...
Farklı bir ülkeyi görmek, yeni yerler ziyaret etmek insana bambaşka deneyimler sunuyor. Bazen hiç beklemediğimiz bir yerde, hiç beklemediğimiz bir olay bize bambaşka hisler yaşatabiliyor. O kültürdeki insanlar için sıradanlaşmış herhangi bir şey, bizim için koca bir deneyime dönüşebiliyor.
Türkiye gezisi sırasında bir mekanda otururken ilk kez ezan sesini duyan yabancı bir kadın turist, yaşadığı duygusal anları sosyal medya hesabından paylaştı. Arka planda tarihi cami silüeti ile, duyduğu ezan sesi karşısında gözyaşlarına hakim olamayan turist o anları 'Neden ağlıyorum, biri açıklayabilir mi?' notuyla paylaştı.
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Mistik bir atmosfer yaratıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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