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Yorulmadan Saatlerce Su Üstünde Nasıl Kalınır? Antrenörden Yüzme Bilmeyenleri Bile Rahatlatacak Tüyo

Yorulmadan Saatlerce Su Üstünde Nasıl Kalınır? Antrenörden Yüzme Bilmeyenleri Bile Rahatlatacak Tüyo

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 08:45

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Denize girmek, suyun tadını çıkarmak yaz aylarının en güzel aktivitelerinden biri. Ancak yüzme bilmeyen ya da su üstünde kalmakta zorlanan kişiler için bu durum bazen bir kabusa dönüşebiliyor. Oysa suyun kaldırma kuvvetini doğru kullanmayı öğrendiğinizde, kendinizi yormadan saatlerce batmadan durabilmeniz mümkün. Sosyal medyada bir yüzme antrenörünün paylaştığı 'su üstünde kalma' tüyoları, özellikle yüzme bilmeyenlerin içini rahatlatacak cinsten.

'buraklayuzuyorum' isimli yüzme eğitmeni su üstünde kalmanın kendine has, tamamen biyomekanik tekniğini gösterdi. Teknik özellikle yaz aylarında denizde vakit geçirmeyi sevenlerin beğenisini topladı.

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Videoda uygulamalı olarak gösterilen bu yöntem, aslında suyun kaldırma kuvvetini en verimli şekilde kullanma esasına dayanıyor.

Videoda uygulamalı olarak gösterilen bu yöntem, aslında suyun kaldırma kuvvetini en verimli şekilde kullanma esasına dayanıyor.

Derin sularda paniklemeden, saatlerce yorulmadan kalabilmek için şu adımları izlemek gerekiyor:

  • Aşağıya Bakış Açısı: Su üstünde dengede kalabilmek için öncelikle suyun altına doğru, yani alttan bakılması gerekiyor. Bu duruş pozisyonu vücudun su içindeki hidrodinamik dengesini kolaylaştırıyor.

  • Ayak ve El Koordinasyonu: Ayakları sürekli öne ve geriye doğru hareket ettirirken, elleri de senkronize bir şekilde sağa ve sola doğru açıp kapatmak gerekiyor. Bu hareket, suyun kaldırma kuvvetini sürekli hale getiriyor.

  • Çene Seviyesi ve Minimum Efor: Su yüzeyinde çok fazla yükselmeye çalışmanıza gerek yok. Çenenin suya değecek mesafede durması, vücudun suyun kaldırma kuvvetinden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlıyor. Bu pozisyonda kendinizi kasmadan saatlerce durabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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