Yorulmadan Saatlerce Su Üstünde Nasıl Kalınır? Antrenörden Yüzme Bilmeyenleri Bile Rahatlatacak Tüyo

Denize girmek, suyun tadını çıkarmak yaz aylarının en güzel aktivitelerinden biri. Ancak yüzme bilmeyen ya da su üstünde kalmakta zorlanan kişiler için bu durum bazen bir kabusa dönüşebiliyor. Oysa suyun kaldırma kuvvetini doğru kullanmayı öğrendiğinizde, kendinizi yormadan saatlerce batmadan durabilmeniz mümkün. Sosyal medyada bir yüzme antrenörünün paylaştığı 'su üstünde kalma' tüyoları, özellikle yüzme bilmeyenlerin içini rahatlatacak cinsten.

'buraklayuzuyorum' isimli yüzme eğitmeni su üstünde kalmanın kendine has, tamamen biyomekanik tekniğini gösterdi. Teknik özellikle yaz aylarında denizde vakit geçirmeyi sevenlerin beğenisini topladı.