Kızının Bikinilerini Gören Annenin Filtresiz Yorumları İzleyenleri Güldürdü: "Bu Nereyi Kapatıyor Acaba?"

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Geleneksel Türk aile yapısında anne ve kız çocuklarının kıyafet alışverişleri, her dönem kendine has atışmaları beraberinde getirmiştir. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki kuşak çatışmaları ve tatlı çekişmeler, izleyicinin kendi ailesinden bir parça bulmasını sağladığından kısa sürede güçlü bir bağ oluşturabiliyor.
Bir genç, bikinilerini annesine göstererek onun ilk tepkilerini kaydetti. Annesinin her bir parçayı incelerken verdiği doğal ve esprili tepkiler herkese kendi annesini hatırlattı.
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"Buse, bu nereyi kapatıyor acaba?"
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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