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Kızının Bikinilerini Gören Annenin Filtresiz Yorumları İzleyenleri Güldürdü: "Bu Nereyi Kapatıyor Acaba?"

Kızının Bikinilerini Gören Annenin Filtresiz Yorumları İzleyenleri Güldürdü: "Bu Nereyi Kapatıyor Acaba?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 18:55

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Geleneksel Türk aile yapısında anne ve kız çocuklarının kıyafet alışverişleri, her dönem kendine has atışmaları beraberinde getirmiştir. Ebeveynler ve çocuklar arasındaki kuşak çatışmaları ve tatlı çekişmeler, izleyicinin kendi ailesinden bir parça bulmasını sağladığından kısa sürede güçlü bir bağ oluşturabiliyor.

Bir genç, bikinilerini annesine göstererek onun ilk tepkilerini kaydetti. Annesinin her bir parçayı incelerken verdiği doğal ve esprili tepkiler herkese kendi annesini hatırlattı. 

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"Buse, bu nereyi kapatıyor acaba?"

"Buse, bu nereyi kapatıyor acaba?"

Eline aldığı her bikini parçasında ayrı bir şok yaşayan kadın, kızına sitemlerini dile getirdi. Tasarımlar karşısında adeta şoka giren anne, 'Ay Buse kalp krizi geçireceğim şimdi.' sözleriyle isyan etti. Kumaşların minimal tasarımı karşısında mantıklı bir açıklama getiremeyen annenin net ve filtresiz yorumları, pek çok kişiye her yaz döneminde annesiyle yaşadığı klasik diyalogları hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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