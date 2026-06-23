Sandalyeyi Kırmıştı: Fenomen Buket Yıldırım Kilo Verdikten Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

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Büyük fiziksel değişimler insanın sadece aynadaki görüntüsünü değil, hayata bakış açısını ve yaydığı enerjiyi de tamamen yeniliyor. Özellikle sosyal medyada yakından tanınan isimlerin zayıflama süreçleri ve sonrasındaki halleri, takipçileri için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı haline geliyor.
Fenomen Buket Yıldırım, kilo verdikten sonra yaşadığı değişimi eğlenceli bir video ile takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı değişimi mizahi bir dille ele alan Yıldırım'ın videosu kendisi gibi kilo verme yolculuğunda olanlara da motivasyon verdi.
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Adım adım hayatı değişiyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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