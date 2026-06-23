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Sandalyeyi Kırmıştı: Fenomen Buket Yıldırım Kilo Verdikten Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Sandalyeyi Kırmıştı: Fenomen Buket Yıldırım Kilo Verdikten Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 18:26

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Büyük fiziksel değişimler insanın sadece aynadaki görüntüsünü değil, hayata bakış açısını ve yaydığı enerjiyi de tamamen yeniliyor. Özellikle sosyal medyada yakından tanınan isimlerin zayıflama süreçleri ve sonrasındaki halleri, takipçileri için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı haline geliyor. 

Fenomen Buket Yıldırım, kilo verdikten sonra yaşadığı değişimi eğlenceli bir video ile takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı değişimi mizahi bir dille ele alan Yıldırım'ın videosu kendisi gibi kilo verme yolculuğunda olanlara da motivasyon verdi.

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Adım adım hayatı değişiyor.

Adım adım hayatı değişiyor.

Kilo verme süreçleri bittikten sonra birçok insan eski fotoğraflarına bakıp nereden nereye geldiğini görmek ister. Özellikle kilo ile ilgili yaşadıkları problemleri geride bırakmak her birine büyük bir öz güven verir. Kiloluyken çimenlerin üzerinde sandalyeyle oturmakta zorlandığı anlara gönderme yapan fenomen, şimdi aynı kıyafetle sandalyeye ne kadar rahat oturup kalkabildiğini göstererek adeta eski günlerine esprili bir nazire yaptı. Kendisiyle dalga geçebilecek kadar komplekssiz ve hayat dolu olan Yıldırım'ın bu neşeli ve samimi paylaşımı, kısa sürede beğeni topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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