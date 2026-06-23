Sandalyeyi Kırmıştı: Fenomen Buket Yıldırım Kilo Verdikten Sonra Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Büyük fiziksel değişimler insanın sadece aynadaki görüntüsünü değil, hayata bakış açısını ve yaydığı enerjiyi de tamamen yeniliyor. Özellikle sosyal medyada yakından tanınan isimlerin zayıflama süreçleri ve sonrasındaki halleri, takipçileri için her zaman büyük bir motivasyon kaynağı haline geliyor.

Fenomen Buket Yıldırım, kilo verdikten sonra yaşadığı değişimi eğlenceli bir video ile takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı değişimi mizahi bir dille ele alan Yıldırım'ın videosu kendisi gibi kilo verme yolculuğunda olanlara da motivasyon verdi.