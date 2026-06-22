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Ameliyatsız V-Line Etkisi: Kilo Veren Bir Genç Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Ameliyatsız V-Line Etkisi: Kilo Veren Bir Genç Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 15:41

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Çoğu insan fazla kilolarından şikayet ederken odağı sadece göbek veya basen bölgesine çevirse de, aslında en büyük ve çarpıcı değişim her zaman yüz bölgesinde gerçekleşir. Sosyal medyadaki güzellik algısının ve keskin hat modasının tavan yaptığı bugünlerde, ameliyatsız ve tamamen doğal yollarla bambaşka bir ifadeye kavuşmak herkesin hayali. 

Genç bir sosyal medya kullanıcısının kilo vermeden önceki haliyle düzenli spor yaptıktan sonraki keskin hatlarını karşılaştırdığı değişim beğeni topladı. Değişim, özellikle yanak yağlarından şikayetçi olanlara ilham verdi.

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Peki, kilo vermek ve düzenli spor yapmak yüz yapısını her zaman bu kadar radikal bir şekilde değiştirebilir mi?

Peki, kilo vermek ve düzenli spor yapmak yüz yapısını her zaman bu kadar radikal bir şekilde değiştirebilir mi?

1. Genetik ve Kemik Yapısı

Videoda gördüğünüz o keskin çene hattı (jawline) aslında kişinin zaten sahip olduğu ama üzerindeki yağ tabakası yüzünden gizlenmiş olan kemik yapısıdır. Herkesin kafatası ve çene kemiği yapısı farklıdır; kiminin kemik hattı daha belirgindir, kiminin ise daha yuvarlaktır. Yaşanan değişim, sizin genetik mirasınızın el verdiği en iyi versiyondur.

2. Yağ Dağılımı

Vücudumuzun yağları nereden yakacağı tamamen genetiğimize bağlıdır. Kimisi kilo vermeye başladığı ilk hafta yüzünden zayıflar, kimisinin yüzündeki o son 'bebeksi' yağ tabakası en son aşamada gider.

3. Kas Kütlesi ve Sporun Etkisi

Sadece aç kalarak kilo vermekle, videodaki gibi düzenli ağırlık antrenmanı ve doğru beslenmeyle kilo vermek arasında dağlar kadar fark vardır. Spor yapmak, vücuttaki hormonal dengeyi optimize eder ve yüz hatlarının daha diri, daha sıkı durmasını sağlar.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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