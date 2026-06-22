Ameliyatsız V-Line Etkisi: Kilo Veren Bir Genç Yüzünde Meydana Gelen Değişimi Paylaştı

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Çoğu insan fazla kilolarından şikayet ederken odağı sadece göbek veya basen bölgesine çevirse de, aslında en büyük ve çarpıcı değişim her zaman yüz bölgesinde gerçekleşir. Sosyal medyadaki güzellik algısının ve keskin hat modasının tavan yaptığı bugünlerde, ameliyatsız ve tamamen doğal yollarla bambaşka bir ifadeye kavuşmak herkesin hayali.
Genç bir sosyal medya kullanıcısının kilo vermeden önceki haliyle düzenli spor yaptıktan sonraki keskin hatlarını karşılaştırdığı değişim beğeni topladı. Değişim, özellikle yanak yağlarından şikayetçi olanlara ilham verdi.
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Peki, kilo vermek ve düzenli spor yapmak yüz yapısını her zaman bu kadar radikal bir şekilde değiştirebilir mi?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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