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Diyarbakır'da Bir Kuaför Müşterisinde Yarattığı Değişimi Paylaştı: "Neştersiz Estetik Yapıyoruz"

Diyarbakır'da Bir Kuaför Müşterisinde Yarattığı Değişimi Paylaştı: "Neştersiz Estetik Yapıyoruz"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 12:40

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Görünüşümüz, çevremize kendimizi anlatmanın en kısa ve en etkili yollarından biri. Bazen sadece aynaya baktığımızda kendimizi daha iyi hissetmek, bazen de tamamen yenilenmiş bir enerjiyle güne başlamak için tarzımızda köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyarız. Özellikle saç ve sakal stili, bir erkeğin yüz hatlarını, bakışlarını ve hatta genel karizmasını doğrudan belirleyen en kritik unsur. 

Diyarbakır'da bir kuaför tarzını tamamen yenilemek isteyen bir gencin değişimini paylaştı. Gencin salona girdiği ilk andaki dağınık, bakımsız saç ve sakal halinden, kesimden sonrasındaki jilet gibi keskin ve modern tarzına geçişi beğeni topladı. 

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Bambaşka biri oldu.

Bambaşka biri oldu.

Erkek saç tasarımında son yıllarda geleneksel kesimlerin yerini çok daha cesur, katmanlı ve yüz anatomisine uygun modern yaklaşımlar aldı. Bu tasarımda da uygulanan teknik, saçın üst kısımlarına hacim kazandırırken yanları ve enseyi sıfırlayarak yüzü daha uzun ve dinamik gösteren 'Fade' kesim tarzının bir örneği. Dağınık ve kontrolsüz duran sakalların, yüzün kemik yapısını ortaya çıkaracak şekilde keskin hatlarla sınırlandırılması ise gencin tüm ifadesini daha net ve özgüvenli bir hale getirdi. Sosyal medya kullanıcılarının 'Resmen evrim geçirmiş' yorumlarıyla desteklediği bu dönüşüm, doğru saç tasarımının bir insanın aurasını nasıl bir anda değiştirebileceğinin canlı bir kanıtı niteliğinde.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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