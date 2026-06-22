Diyarbakır'da Bir Kuaför Müşterisinde Yarattığı Değişimi Paylaştı: "Neştersiz Estetik Yapıyoruz"

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Görünüşümüz, çevremize kendimizi anlatmanın en kısa ve en etkili yollarından biri. Bazen sadece aynaya baktığımızda kendimizi daha iyi hissetmek, bazen de tamamen yenilenmiş bir enerjiyle güne başlamak için tarzımızda köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyarız. Özellikle saç ve sakal stili, bir erkeğin yüz hatlarını, bakışlarını ve hatta genel karizmasını doğrudan belirleyen en kritik unsur.
Diyarbakır'da bir kuaför tarzını tamamen yenilemek isteyen bir gencin değişimini paylaştı. Gencin salona girdiği ilk andaki dağınık, bakımsız saç ve sakal halinden, kesimden sonrasındaki jilet gibi keskin ve modern tarzına geçişi beğeni topladı.
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Bambaşka biri oldu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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