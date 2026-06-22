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Toy Story Challenge Akımını Jimnastik Salonunda Deneyen Sporcunun Gerçek Olduğuna İnanamayacaksınız!

Toy Story Challenge Akımını Jimnastik Salonunda Deneyen Sporcunun Gerçek Olduğuna İnanamayacaksınız!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 10:07

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Sosyal medyanın eğlenceli atmosferi, her gün yeni ve yaratıcı meydan okumalarla çalkalanmaya devam ediyor. Özellikle yeteneklerini, mizah anlayışlarını ve yaratıcılıklarını bir araya getiren içerik üreticileri, izleyicilere hem görsel bir şölen sunuyor hem de eğlenceli anlar yaşatıyor. 

Jimnastik salonunda profesyonel yeteneklerini sergileyen genç bir sporcu, 'Toy Story Challenge' akımını denedi. Ortaya ise gerçek olduğuna inanmakta güçlük çektiğimiz bir görüntü çıktı. 

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"Videodaki oyuncak, insan taklidi yapıyor."

"Videodaki oyuncak, insan taklidi yapıyor."

'Toy Story Challenge', temelini Pixar'ın efsanevi animasyon serisi 'Oyuncak Hikayesi (Toy Story)' filminden alıyor. Filmdeki oyuncakların, odada bir insan belirdiği anda canlılıklarını gizlemek adına kendilerini kontrolsüzce yere bırakma refleksi, dijital dünyada harika bir koreografi malzemesine dönüştü. İnsanlar iş yerlerinde, okullarında, biri 'Andy geliyor!' diye bağırdığında, filmdeki oyuncakların sahibi yaklaşırken yaptıkları gibi bir anda kendilerini yere bırakıyor ve hareketsiz kalıyor. Ortaya da eğlenceli görüntüler çıkıyor. Bu akımı jimnastik stüdyosuna taşıyan kadın ise akımı bambaşka bir boyuta getirdi. Hatta o anlara 'Videodaki oyuncak, insan taklidi yapıyor.' yorumları geldi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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