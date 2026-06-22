Bir Tasarımcı Doğru Dokunuşlarla Bir Yapının Potansiyelinin Nasıl Ortaya Çıkarılabileceğini Gösterdi

Mimari ve Estetik Açıdan Mümkün

Görsel olarak bir binayı bu hale getirmek teorik olarak mümkündür. Dış cephe mantolaması ve boyama, pencerelerin değiştirilmesi ve dekoratif panjurlar eklenmesi, giriş katındaki dükkanın cephesine taş kaplama yapılarak daha şık bir görünüm kazandırılması, ortamdaki kablo kirliliğinin gizlenmesi gibi işlemlerle eski bir bina tamamen modern veya nostaljik bir görünüme kavuşturulabilir.

Yapısal ve Deprem Güvenliği Açısından Zor

Videodaki bina, İstanbul Beyoğlu'ndaki tipik bitişik/köşe nizam eski yapılardan biri. Bu tarz eski binaların en büyük sorunu genellikle sadece dış görünüşleri değil, yıkılma veya deprem riskleridir. Sadece dışını makyajlamak, binayı yapısal olarak güvenli hale getirmez. Eğer binanın beton ve taşıyıcı kolon kalitesi düşükse, bu kadar masraflı bir dış cephe yenilemesi yerine binanın tamamen yıkılıp kentsel dönüşüm ile yeniden yapılması çok daha mantıklı ve güvenlidir.

İstanbul gibi tarihi ve yoğun ilçelerde binaların dış cephesinde bu denli büyük değişiklikler yapmak kafaya göre olmaz. Belediyeden, imar müdürlüğünden ve eğer tarihi sit alanındaysa Anıtlar Kurulu'ndan ciddi izinler alınması gerekir. Ayrıca binadaki tüm kat maliklerinin de ortak karar vermesi şarttır. Videodaki gibi bir değişim estetik olarak yapılabilir ve harika durur; ancak Türkiye'deki mevcut yapı stoku ve deprem gerçeği düşünüldüğünde, bu tarz eski binalara 'makyaj' yapmak yerine temelden güçlendirmek veya kentsel dönüşüme sokmak çok daha hayati bir önem taşır.