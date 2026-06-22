Bir Tasarımcı Doğru Dokunuşlarla Bir Yapının Potansiyelinin Nasıl Ortaya Çıkarılabileceğini Gösterdi

Şehirlerin hafızasını oluşturan, sokak aralarında zamana direnen yüzlerce eski yapı var. Çoğu zaman yanından geçerken kafamızı bile kaldırmadığımız, sıvası dökülmüş, çatlaklarıyla adeta terk edilmeyi bekleyen bu binalar aslında içlerinde devasa bir estetik potansiyel barındırıyor. Günümüzün kentsel dönüşüm anlayışı genellikle yıkıp yeniden yapmaya odaklansa da, kentin ruhunu koruyarak, bambaşka bir görünüm elde etmek mümkün. Doğru bir mimari, en köhne yapıyı bile bir semtin en havalı köşesine dönüştürebilir.
'thatdreamview' yıkılmak üzere olan eski bir apartmanın restorasyon ve tasarım süreçleriyle adım adım nasıl bir şahesere dönüştülebileceğini gösterdi. Ortaya çıkan değişim, doğru mimarinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Peki, gerçek hayatta böyle bir dönüşüm mümkün mü?
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