Yeni Aldığı Evdeki Köşeyi Değerlendirmek İsteyen X Kullanıcısı Fikir Yağmuruna Tutuldu
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Bildiğiniz üzere yaratıcılık denince kimse X kullanıcılarının eline su dökemiyor. Sosyal medyada yeni evinin salonundaki sıra dışı ve kafa karıştırıcı podyumlu köşeyi paylaşan bir kullanıcının 'Bu köşeyi nasıl değerlendirebiliriz?' sorusu, kısa sürede dekorasyon severler ve mizahşörler arasında büyük bir etkileşim dalgası başlattı. Alışışmışın dışında konumuyla dikkat çeken bu alan için kullanıcılardan hem ufku açan yaratıcı fikirler hem de yüzleri güldüren birbirinden komik ve ironik yorumlar gecikmedi.
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Söz konusu alan buydu;
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Neden olmasın?
Ne kararlar alınır burada...
Fikir gibi fikir!
İşlevsellik.
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Sınırsız gözleme köşesi.
Her erkeğin hayali.
Yeni bir ev yapar oraya.
Yaşımız ortaya çıksın.
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Herkesin içini rahatlatacak o fikir de geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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