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Yeni Aldığı Evdeki Köşeyi Değerlendirmek İsteyen X Kullanıcısı Fikir Yağmuruna Tutuldu

Yeni Aldığı Evdeki Köşeyi Değerlendirmek İsteyen X Kullanıcısı Fikir Yağmuruna Tutuldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.06.2026 - 13:56
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Bildiğiniz üzere yaratıcılık denince kimse X kullanıcılarının eline su dökemiyor. Sosyal medyada yeni evinin salonundaki sıra dışı ve kafa karıştırıcı podyumlu köşeyi paylaşan bir kullanıcının 'Bu köşeyi nasıl değerlendirebiliriz?' sorusu, kısa sürede dekorasyon severler ve mizahşörler arasında büyük bir etkileşim dalgası başlattı. Alışışmışın dışında konumuyla dikkat çeken bu alan için kullanıcılardan hem ufku açan yaratıcı fikirler hem de yüzleri güldüren birbirinden komik ve ironik yorumlar gecikmedi.

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Söz konusu alan buydu;

Söz konusu alan buydu;
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İnsan 'Neden?' diye sormadan edemiyor.

Neden olmasın?

Neden olmasın?
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Ne kararlar alınır burada...

Ne kararlar alınır burada...
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Fikir gibi fikir!

Fikir gibi fikir!
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İşlevsellik.

İşlevsellik.
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Sınırsız gözleme köşesi.

Sınırsız gözleme köşesi.
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Her erkeğin hayali.

Her erkeğin hayali.
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Yeni bir ev yapar oraya.

Yeni bir ev yapar oraya.
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Yaşımız ortaya çıksın.

Yaşımız ortaya çıksın.
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Spor spor.

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Herkesin içini rahatlatacak o fikir de geldi.

Herkesin içini rahatlatacak o fikir de geldi.
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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