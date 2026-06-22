Son Dönemde Viral Olan Ankara'nın Meşhur Dik Yokuşunda Bu Sefer Togg ve Tesla Yarıştı

Bildiğiniz üzere sosyal medyanın son dönemdeki ilgi odaklarından biri Ankara'daki meşhur yokuş. 'yokusgurmesi' isimli sosyal medya kullanıcısı Ankara'nın meşhur Seyranbağları semtinde yer alan dik ve kaygan yokuşta araçların verdiği mücadeleyi kaydediyor. Paylaşılan o anlar pek çok sosyal medya kullanıcısının en büyük eğlencelerinden biri.

Ankara'nın meşhur dik yokuşu, bu kez dev bir güç gösterisine ev sahipliği yaptı. Togg ve Tesla'nın karşı karşıya geldiği yarış, yokuşun takipçilerini bir kere daha heyecanlandırdı.