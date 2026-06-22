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Son Dönemde Viral Olan Ankara'nın Meşhur Dik Yokuşunda Bu Sefer Togg ve Tesla Yarıştı

Son Dönemde Viral Olan Ankara'nın Meşhur Dik Yokuşunda Bu Sefer Togg ve Tesla Yarıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.06.2026 - 09:36

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Bildiğiniz üzere sosyal medyanın son dönemdeki ilgi odaklarından biri Ankara'daki meşhur yokuş. 'yokusgurmesi' isimli sosyal medya kullanıcısı Ankara'nın meşhur Seyranbağları semtinde yer alan dik ve kaygan yokuşta araçların verdiği mücadeleyi kaydediyor. Paylaşılan o anlar pek çok sosyal medya kullanıcısının en büyük eğlencelerinden biri.

Ankara'nın meşhur dik yokuşu, bu kez dev bir güç gösterisine ev sahipliği yaptı. Togg ve Tesla'nın karşı karşıya geldiği yarış, yokuşun takipçilerini bir kere daha heyecanlandırdı.

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İzlemeden tahminler yapıldı.

İzlemeden tahminler yapıldı.

Geri geri yokuş tırmanma mücadelesinde ilk olarak sahneye çıkan arkadan itişli Tesla Model Y, eğimin en dik olduğu noktada tutunma kaybı yaşayarak patinaja düştü ve yukarı doğru ilerlemeyi başaramadı. Tesla'nın tırmanamadığı anlarda yokuştan rahatça süzülerek geçen standart bir binek otomobil ise çevredekilerin eğlenceli yorumlarına neden oldu. Hemen ardından 'milli gurur' nidalarıyla teste başlayan arkadan itişli yerli otomobil Togg T10X ise aynı dik yokuşu geri geri tırmanmayı başardı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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