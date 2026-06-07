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Doğumdan Sonra Vücudundaki Değişimi Gösteren Bir Anne Kilo Verme Yolculuğuna Başladığı Anları Paylaştı

Doğumdan Sonra Vücudundaki Değişimi Gösteren Bir Anne Kilo Verme Yolculuğuna Başladığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 10:34

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Hamilelik dönemi, bir kadının hem fiziksel hem de duygusal anlamda hayatında yaşayabileceği en mucizevi ve en büyük değişim süreçlerinin başında geliyor. Bu süreçte bebeğin gelişimiyle birlikte vücutta meydana gelen hormonal dalgalanmalar ve doğal kilo artışı son derece normal bir durumdur. Ancak doğum gerçekleştikten ve lohusalık dönemi tamamlandıktan sonra, birçok anne eski formuna kavuşmak, daha enerjik hissetmek ve sağlığını korumak için yeni bir döneme adım atmak ister. 

Sosyal medyada genç bir anne doğumdan önceki fit hali ile doğum sonrası vücudunu karşılaştırdı. Ardından spor salonuna geri dönüş anlarını paylaştığı video binlerce kadına yalnız olmadıklarını hatırlatırken, pek çok kişiye de ilham verdi.

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Doğum Sonrası Kilo Verme Sürecinde Başarıyı Getiren Altın Kurallar

Doğum Sonrası Kilo Verme Sürecinde Başarıyı Getiren Altın Kurallar

Doğum yaptıktan sonra spora başlamak için acele etmemek, vücudun tamamen toparlanmasına izin vermek hayati önem taşıyor. Özellikle sezaryen veya zorlu normal doğumlardan sonra doktor onayı alınmadan ağır egzersizlere başlanmamalıdır. Hazır olunduğunda ise süreç aceleye getirilmeden, adım adım planlanmalıdır. İşte bu süreçte dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

  • Gerçekçi Hedefler Koymak: Hamilelikte 9 ay boyunca alınan kiloların birkaç haftada verilmesini beklemek hayal kırıklığı yaratır. Sağlıklı olan, kiloları zamana yayarak, ayda ortalama 2-4 kilo arasında vermektir.

  • Kardiyo ve Güç Antrenmanlarını Dengelemek: Yüksek kilo ile spora başlandığında eklemleri korumak adına yürüyüş, eliptik bisiklet veya yüzme gibi düşük darbeli kardiyolar tercih edilmelidir. Bunun yanında kas kütlesini korumak ve metabolizmayı hızlandırmak için hafif ağırlık antrenmanları sürece dahil edilmelidir.

  • Emzirme Dönemi ve Beslenme: Emziren annelerin günlük kalori ihtiyacı daha yüksektir. Bu yüzden ağır şok diyetler yerine, proteinden zengin, bol lifli ve paketli gıdalardan uzak bir beslenme modeli benimsenmelidir.

  • Su Tüketiminin Gücü: Hem süt üretimini desteklemek hem de ödem atmak için günde minimum 3 litre su tüketilmesi, kilo verme hızını doğrudan pozitif yönde etkiler.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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