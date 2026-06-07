Doğumdan Sonra Vücudundaki Değişimi Gösteren Bir Anne Kilo Verme Yolculuğuna Başladığı Anları Paylaştı

Hamilelik dönemi, bir kadının hem fiziksel hem de duygusal anlamda hayatında yaşayabileceği en mucizevi ve en büyük değişim süreçlerinin başında geliyor. Bu süreçte bebeğin gelişimiyle birlikte vücutta meydana gelen hormonal dalgalanmalar ve doğal kilo artışı son derece normal bir durumdur. Ancak doğum gerçekleştikten ve lohusalık dönemi tamamlandıktan sonra, birçok anne eski formuna kavuşmak, daha enerjik hissetmek ve sağlığını korumak için yeni bir döneme adım atmak ister.

Sosyal medyada genç bir anne doğumdan önceki fit hali ile doğum sonrası vücudunu karşılaştırdı. Ardından spor salonuna geri dönüş anlarını paylaştığı video binlerce kadına yalnız olmadıklarını hatırlatırken, pek çok kişiye de ilham verdi.