Sınıftaki Kızları Ballı Süt İçmeye Davet Eden Erkeklerin Seçtiği Mekana Bayılacaksınız!

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Çocuklar dünyayı yetişkinlerden çok daha farklı, duru bir biçimde algılar. Onların günlük hayattaki sıradan anları, bir yetişkin için en saf neşe kaynağına dönüşebilir. Özellikle akranlarıyla bir arada oldukları eğitim ortamlarında kurdukları iletişim, hayal güçlerinin ve iç dünyalarının ne kadar sınırsız olduğunu hatırlatırken, bizi de kendi çocukluğumuza götürür.
Sınıftaki kız arkadaşlarına ballı süt içmeyi teklif eden minikler, bunun için en güzel mekanı seçti. Ortaya çıkan görüntü ise günün kaosunu unutturdu.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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