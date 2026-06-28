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Sınıftaki Kızları Ballı Süt İçmeye Davet Eden Erkeklerin Seçtiği Mekana Bayılacaksınız!

Sınıftaki Kızları Ballı Süt İçmeye Davet Eden Erkeklerin Seçtiği Mekana Bayılacaksınız!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.06.2026 - 10:19 Son Güncelleme: 28.06.2026 - 10:21

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Çocuklar dünyayı yetişkinlerden çok daha farklı, duru bir biçimde algılar. Onların günlük hayattaki sıradan anları, bir yetişkin için en saf neşe kaynağına dönüşebilir. Özellikle akranlarıyla bir arada oldukları eğitim ortamlarında kurdukları iletişim, hayal güçlerinin ve iç dünyalarının ne kadar sınırsız olduğunu hatırlatırken, bizi de kendi çocukluğumuza götürür. 

Sınıftaki kız arkadaşlarına ballı süt içmeyi teklif eden minikler, bunun için en güzel mekanı seçti. Ortaya çıkan görüntü ise günün kaosunu unutturdu. 

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Bizi de götürür müsünüz?

Bizi de götürür müsünüz?

Okul öncesi dönemde çocukların gelişim süreçlerinde beslenme alışkanlıkları ve sosyal ilişkiler eş zamanlı olarak şekillenir. Sınıf içinde yapılan toplu aktiviteler, çocukların paylaşma, empati kurma ve bir arada hareket etme yetilerini doğrudan besler. Çocukların seveceği temalar etrafında şekillenen davetler ise onların okula olan aidiyet hissini kuvvetlendirir. Yetişkin dünyasının karmaşasından uzak, sadece o anki arkadaşlığa ve paylaşılacak tatlı bir ana odaklanan miniklerin bu sevimli dünyası, izleyen her yaştan insana çocukluğun saf enerjisini yeniden hatırlattı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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