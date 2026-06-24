Soğan Torbasından Voleybol Filesi Yapmışlardı: Zehra Güneş ile Tanışmak İsteyen Öğrencinin Hayali Gerçek Oldu

Soğan torbalarını birbirine bağlayarak kendilerine voleybol filesi yapan İncirli İlkokulu öğrencilerinin görüntüsü geçtiğimiz yıllarda internette hızla yayılmış, görüntülerin ardından okula profesyonel voleybol ekipmanları gönderilmişti hatırlarsanız. Miniklerin öğretmeni Melahat Ayaz kendini, onların hayallerini gerçekleştirmeye adadı bildiğiniz üzere.

Minik Ruken'in en büyük hayali ise hayranı olduğu milli voleybolcu Zehra Güneş ile tanışabilmekti ve öğretmeni bu anı da organize etti. Zehra Güneş'i karşısında gören Ruken'in sevinci ve başarılı voleybolcumuz Zehra Güneş'in inceliği kalpleri ısıttı.

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