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Soğan Torbasından Voleybol Filesi Yapmışlardı: Zehra Güneş ile Tanışmak İsteyen Öğrencinin Hayali Gerçek Oldu

Soğan Torbasından Voleybol Filesi Yapmışlardı: Zehra Güneş ile Tanışmak İsteyen Öğrencinin Hayali Gerçek Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.06.2026 - 09:30

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Soğan torbalarını birbirine bağlayarak kendilerine voleybol filesi yapan İncirli İlkokulu öğrencilerinin görüntüsü geçtiğimiz yıllarda internette hızla yayılmış, görüntülerin ardından okula profesyonel voleybol ekipmanları gönderilmişti hatırlarsanız. Miniklerin öğretmeni Melahat Ayaz kendini, onların hayallerini gerçekleştirmeye adadı bildiğiniz üzere. 

Minik Ruken'in en büyük hayali ise hayranı olduğu milli voleybolcu Zehra Güneş ile tanışabilmekti ve öğretmeni bu anı da organize etti. Zehra Güneş'i karşısında gören Ruken'in sevinci ve başarılı voleybolcumuz Zehra Güneş'in inceliği kalpleri ısıttı. 

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Gerçek olduğuna inanamadı.

Gerçek olduğuna inanamadı.

Sınıf öğretmeninin cep telefonuna gelen görüntülü aramayla Ruken’in hayatı adeta bir saniyede değişti. Ekranda Filenin Sultanları’nın yıldız ismi Zehra Güneş’i gören küçük kızın yaşadığı o ilk şok ve saf sevinç, ekran başındakileri de duygulandırdı. Öğretmenin bu çabası ise bir kere daha takdir topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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