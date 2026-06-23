article/comments
article/share
Haberler
Video
Ayla Filmini İzleyen İki Yayıncı Final Sahnesinde Hüngür Hüngür Ağladı

Ayla Filmini İzleyen İki Yayıncı Final Sahnesinde Hüngür Hüngür Ağladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.06.2026 - 23:00

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sinema pek çok kültüre tanıklık ettiğimiz, evrensel bir dildir ve bazen öyle yapımlarla karşılaşırız ki dil, din, ırk fark etmeksizin herkesi aynı duygusal noktada birleştirmeyi başarır. Yaşanmış gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan ve Türk sinema tarihinin en dokunaklı işlerinden biri olan Ayla filmi de bu yapımlardan biri. 

Ayla filmini izleyen iki yayıncı, final sahnesini izlerken gözyaşlarını tutamadı. Kore Savaşı'nın ortasında kalan minik bir kız çocuğu ile Türk astsubay Süleyman Dilbirliği'nin kalplere dokunan bağını ve yarım asırlık ayrılığını konu alan filmin son sahnesi, hepimizi olduğu gibi yayıncıları da hüngür hüngür ağlattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayla sadece bir askerin değil, insanlığın ve merhametin hikayesi.

Ayla sadece bir askerin değil, insanlığın ve merhametin hikayesi.

Kore Savaşı’nın karanlık günlerinde Türk Astsubay Süleyman Dilbirliği, ölümün kıyısında yapayalnız kalmış minik bir Koreli kız çocuğu bulur. Ona 'Ayla' adını verir, bir baba gibi sahiplenir ve savaş meydanını onun için güvenli bir yuvaya dönüştürür. Ancak savaş bittiğinde, dönemin katı yasal zorunlulukları nedeniyle Ayla’yı Türkiye’ye getiremez ve gözyaşları içinde Kore’de bırakmak zorunda kalır. Ayrılırken verdiği 'Söz veriyorum, bir gün geri döneceğim' sözü, tam 60 yıl boyunca dinmeyen bir hasret olarak Süleyman Astsubay’ın kalbine gömülür. Yarım asırdan fazla süren bu büyük ayrılık, ikilinin ak düşmüş saçlarıyla bir parkta yeniden birbirine sarılmasıyla son bulur. 

Gerçek hayatta da kayıt altına alınan final sahnesi, filmin en duygusal sahnelerinden biri. Haliyle iki yayıncı da bu sahne karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Ayla ve Süleyman Astsubay'ın gerçek videosunu da yine gözyaşlarıyla izlediler;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın