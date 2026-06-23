Ayla Filmini İzleyen İki Yayıncı Final Sahnesinde Hüngür Hüngür Ağladı

Sinema pek çok kültüre tanıklık ettiğimiz, evrensel bir dildir ve bazen öyle yapımlarla karşılaşırız ki dil, din, ırk fark etmeksizin herkesi aynı duygusal noktada birleştirmeyi başarır. Yaşanmış gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan ve Türk sinema tarihinin en dokunaklı işlerinden biri olan Ayla filmi de bu yapımlardan biri.

Ayla filmini izleyen iki yayıncı, final sahnesini izlerken gözyaşlarını tutamadı. Kore Savaşı'nın ortasında kalan minik bir kız çocuğu ile Türk astsubay Süleyman Dilbirliği'nin kalplere dokunan bağını ve yarım asırlık ayrılığını konu alan filmin son sahnesi, hepimizi olduğu gibi yayıncıları da hüngür hüngür ağlattı.

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